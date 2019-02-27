埔里逐燈祭竹牌樓變竹撲滿 150個5日起免費送

2019-02-27 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里鎮公所今年首度辦理「森林逐燈祭」吸引約2500人參與，活動後秉持資源永續理念，也回收廢材製成「竹撲滿」，今致贈贊助活動的企業團體，也將於3月5日至8日開放索取，數量有限，發完為止。

埔里鎮長廖志城說，今年埔里森林逐燈祭完全由在地年輕人自己發想、組織、動員、募款、策劃，從整體的活動視覺設計至視覺佈置，有別於過去埔里所辦的活動不一樣，也讓人看見埔里年輕世代的希望與力量。

而該燈祭在沒有特別的組織動員下，吸引超過2500名鎮民和200名志工夥伴共同響應，從辦理前到活動結束後在地方臉書或相關網路平台都造成廣泛討論，更因充分利用且轉化活動物材物品，落實環保的精神與意識，特別受到民眾關注。

埔里公所表示，該活動以環保為訴求，涵蓋事前淨山、減塑與垃圾減量、資源回收再利用等，均為減少對環境的負擔，活動後除將2050座紙燈、LED燈泡全數回收，更將123支山門牌樓使用的竹子裁切成「竹撲滿」，全場垃圾低於5公斤。