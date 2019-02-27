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西濱快速路大安段遇雨則淹 土角厝泡水倒塌

2019-02-27 16:43中央社 台中27日電

台中市西濱快速道路大安段竣工後，南安路口附近遇雨則淹，造成民宅土角厝倒塌，台中市政府水利局等相關單位今天與市議員吳敏濟會勘後表示，將找出癥結點，徹底解決水患。

轄區台中市議員吳敏濟表示，西濱大安段20年前竣工後，南安路口附近遇雨則淹，造成一棟土角厝泡水倒塌，還有民宅家具反覆受損，居民無辜受害損失慘重。

受害居民莊金益指當年西濱快速道路施工時就向施工人員反映涵管直徑太小，恐有淹水之虞，得到答覆是怎麼設計就怎麼施工，完工後每逢大雨家裡就淹水，冰箱、洗衣機、電腦、床舖和兩輛機車等家具反覆受損。

莊金益表示，向區公所申請災害補助，卻說淹水高度只有40公分未達50公分的救助標準，一棟土角厝也在泡水多天之後倒塌，這些年來單單災後復原所花的錢就讓家裡變窮了。

吳敏濟今天邀集台中市水利局等相關單位勘查現場後發現，影響排水的涵管內徑只有60公分屬於中小排，又有道路邊溝將水匯入，竣工20年來未曾清理過。

水利局副局長馬名謙表示，從現場看來，是橫越西濱的中小排被阻塞，使得水流倒流造成鄰近區域淹水，需要根據西濱原先的竣工圖找出瓶頸點，疏通之後才能解決水患。

西濱北區工程處第五工務段表示，將請公路總局第二區養護工程處台中工務段找出原竣工圖到現場進行核對，以確定排水系統的走向，大約需要2至3個月，就可從根本解決排水問題。

台中市淹水災後
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