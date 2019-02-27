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228連假高鐵台中站交通分流管制 彰化南投朋友要注意

2019-02-27 14:21聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市烏日警分局今天公布228和平紀念日連續假期，高鐵台中站周邊道路施實分流管制。 烏日分局建議，為減少高鐵台中站周邊交通，尤其是站區一路1、2樓在228連假因接送親友車輛過多造成壅塞，建議民眾多利用大眾交通運輸工具，駕駛人請遵守交通管制措施及指示牌引導路線，並配合員警、義交交通疏導，也可以多利用與高鐵共構的台鐵新烏日火車站前廣場，以避免等候。

烏日分局分析，民眾進出高鐵台中站區行車動線，主要是經由台74線中彰快速道路台中高鐵匝道口進出，因此每到交通尖峰期間，車流常由台74線東西行向壅塞回堵後，連動造成高鐵台中站區周邊道路，包括高鐵路三段、高鐵東路、 高鐵五路等壅塞。

烏日分局說明，228連假高鐵台中站周邊道路施實分流管制，南投民眾從中投公路下烏日區環河路後，接高鐵路一段進出高鐵台中站；彰化民眾從王田交流道（或大度橋）接烏日區中山路進出高鐵台中站；台中民眾從74線中彰快速道路或高鐵臺中站周遭聯外道路（建國路、學田路、中山路等平面道路）進出高鐵台中站。

民眾下高鐵匝道時，如遇車流回堵，可行駛往「彰化」方向的匝道下高鐵路三段，高鐵「接客」車輛請在高鐵三路口左轉、高鐵「送客」車輛於高鐵五路口左轉。

台74線下高鐵東路匝道車輛，請接客車輛走內一、或內二車道，並且在高鐵東路右轉高鐵三路進入站區，高鐵「送客」車輛走外三車道右轉高鐵東路進入站區。

烏日分局建議，民眾可多利用台鐵新烏日火車站前廣場，駕駛人可從市區經台中市烏日中山路三段，右轉高鐵東路，行駛右側車道（不要走左側車道、下地下道），左轉接高道東一路，即可抵達台鐵新烏日站站前廣場。

台中市烏日警分局今天公布228連假高鐵台中站周邊道路施實分流管制，請駕駛人遵守交...
台中市烏日警分局今天公布228連假高鐵台中站周邊道路施實分流管制，請駕駛人遵守交通管制措施及指示牌引導路線，並配合員警、義交交通疏導。圖／台中市警局烏日分局提供
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