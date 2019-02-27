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彰化興建二二八紀念物 王惠美點頭同意　

2019-02-27 13:57聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣二二八和平紀念活動今天上午在縣府中庭舉行，安排有音樂演奏、獻花及簽名等溫馨儀式，卻有受難家屬張美娟含淚質疑活動流於形式，儘管縣長王惠美主動趨前致意‧安撫，但她仍然激動難抑，王惠美請她「放下，要往前看」。

縣府在這項活動，由縣長王惠美帶領縣府主管及社會各界，向受邀到場的二二八事件受難者及家屬，包括彰化縣二二八關懷協會理長楊澤民等人，表達關懷與慰問，以弭平二二八事件對他們造成的傷痛。　

縣長王惠美致詞說，二二八事件是歷史中最不忍碰觸的一段，除了緬懷、追思之外，更要在檢討、省思後重新出發，彼此互信友愛，牢記曾經的教訓，步向兼具包容與尊重的未來。

９５歲的二二八事件受難者林才壽，要求彰化縣能興建一座二二八紀念物，在台下的縣長王惠美點頭表示同意外，還親自趨前扶他回到台下。

王惠美也逐一獻花給到場的每一位受難者及家屬，但在過程中，受難者家屬張美娟突然提出質疑，強調今天的紀念活動，流於形式，情緒甚為激動。王惠美見她有甚多話要表達，即指示縣府人員安排她上台陳述。

張美娟含淚說，國民黨要認罪、悔改並道歉，不能一味要家屬包容、寬容，年年紀念活動流於形式，讓人無法接受。

張美娟說，他的父親被誣陷繫獄，家人驚惶不已，最後用了金塊、相機，才得以倖免，至今她父親為什麼被抓，還找不到真相。　

她說，還有很多受難家屬，連親人死亡的日子和屍骨未見，外界更不清楚事件來龍去脈，有人還質疑家屬獲得政府賠償為何還在無理取鬧，她說，唯有國民黨願意公開黨史館資料，才能撫平這段歷史傷痛。

彰化縣長王惠美獻花給９５歲的二二八事件受難者林才壽。記者劉明岩／攝影　
彰化縣長王惠美獻花給９５歲的二二八事件受難者林才壽。記者劉明岩／攝影　
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二二八受難家屬張美娟（左）含淚質疑彰化縣政府舉辦的二二八紀念活動流於形式，情緒相...
二二八受難家屬張美娟（左）含淚質疑彰化縣政府舉辦的二二八紀念活動流於形式，情緒相當激動，縣長王惠美請她「放下，要往前看」。記者劉明岩／攝影
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９５歲的二二八事件受難者林才壽（中），要求彰化縣能興建一座二二八紀念物，在台下的...
９５歲的二二八事件受難者林才壽（中），要求彰化縣能興建一座二二八紀念物，在台下的縣長王惠美點頭表示同意外，還親自趨前扶他回到台下。記者劉明岩／攝影
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王惠美受難者二二八事件
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