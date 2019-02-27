影╱台中后里泰安櫻花季櫻花全開 快來看！

2019-02-27 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中后里泰安櫻花季的櫻花終於全開了，今天非假日，卻吸引很多遊客到現場賞花，小朋友也高興的看花拍花。

泰安派出所幾乎每天都會在臉書公佈最新花況，昨天已通知遊客可以來看花了，不要等到228連假再來人擠人，今天上午果然有很多遊客從各地到現場看花，遊客初步研判花況大概八九成，整條馬路旁的粉紅櫻花盛開很漂亮。

多數遊客走路賞花，邊走邊看，在派出所對面的攤販區今天都有營業，準備賺這次的櫻花賞花財。