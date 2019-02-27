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暖冬少雨枇杷減產 農民勤疏果更凸顯農業缺工

2019-02-27 09:19聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣國姓鄉枇杷是國內重要產地，今年遇暖冬農民加強疏花疏果提升品質，唯當地農業缺工問題嚴重，人力難支應，近年有果農轉作改種香蕉、砂糖橘等，部分農民索性採粗放種植，面對缺工，公所和農民憂心栽種面積恐縮減。

國姓因地理環境優勢，氣候、土質等適合枇杷生長，全鄉栽種面積約120公頃，是全國第二大產區，種枇杷有一甲子歷史，唯今年受暖冬影響，恐減產至少3成，但品質仍優。

為品質努力疏果

國姓公所農經課長郭俊龍則說，枇杷需要水氣且冷熱溫差大才能好好生長，唯今年雨水少、入冬後氣溫又高，整體產量因此減少，農民因此努力維持品質，加強疏花疏果和套袋等前置作業，以確保賣相優良，同時保持甜度能在12度以上。

國姓公所則表示，枇杷花期不僅提早，也減緩開花狀況，「慢花」拉長套袋和採收期，今年收成因此不像往年是一次大量採收，而是少量多批、產期延長，若與其它產區錯開採收，後續價格可望上揚，228連假至清明節前後都是最佳選購期。

疏花果更凸顯缺工 雙重打擊

枇杷農吳金埊說，雇工問題在採收期較嚴重，但今年提早開花要疏果，因此提早缺工，像他過年前就著手疏花，年後1天找6人幫忙疏果、套袋兼採收，勉力可支應2甲地，但工不是隨便找都有，隔壁果園就「請嘸人」，園內還綠油油一片。

「有錢也叫不到工。」種枇杷50年的李雲極說，疏花疏果也要懂得去蕪存菁，因此也是需要訓練，但現在老農工退休，年輕人來了也待不久，就算一天開出日薪1200元，也不見得有工，長期缺工下，不是轉作就是粗放，沒人敢種枇杷了。

國姓公所農經課表示，鄉內枇杷栽種全盛期約130多公頃，與現在相去不遠，減少的多改種香蕉、砂糖橘等作物，從數據來看，萎縮狀況不明顯，但農業缺工問題的確存在，也造成果園採粗放管理，間接成為隱性縮耕的未爆彈。

而國姓鄉農業勞工目前多靠外籍媳婦支應，人力卻仍相當有限，當地公所說，政府雖要求透過就業服務站媒合人力到農園服務，但能力參差不齊、流動率又高，衷心希望中央單位能正視且協助改善農業缺工問題。

老農工退休，年輕人來了也待不久，國姓鄉農業勞工目前多靠外籍媳婦支應。記者賴香珊／...
老農工退休，年輕人來了也待不久，國姓鄉農業勞工目前多靠外籍媳婦支應。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓枇杷今年因暖冬少雨，提早成熟且產量減少逾3成，但果農提升品質來刺激買氣...
南投縣國姓枇杷今年因暖冬少雨，提早成熟且產量減少逾3成，但果農提升品質來刺激買氣。記者賴香珊／攝影
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今年雖暖冬少雨，但南投縣國姓枇杷品質並未受太大影響，每斤價格從120至200元不...
今年雖暖冬少雨，但南投縣國姓枇杷品質並未受太大影響，每斤價格從120至200元不等。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓枇杷今年因暖冬少雨，提早成熟且產量減少逾3成，但果農提升品質來刺激買氣...
南投縣國姓枇杷今年因暖冬少雨，提早成熟且產量減少逾3成，但果農提升品質來刺激買氣。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓枇杷今年因暖冬少雨，提早成熟且產量減少逾3成，果農靠提升品質來刺激買氣...
南投縣國姓枇杷今年因暖冬少雨，提早成熟且產量減少逾3成，果農靠提升品質來刺激買氣。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓鄉枇杷等農務長期缺工，今年有果園「請嘸人」疏果套袋，園內因此綠油油一片...
南投縣國姓鄉枇杷等農務長期缺工，今年有果園「請嘸人」疏果套袋，園內因此綠油油一片。記者賴香珊／攝影
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國姓枇杷農民今年加強疏花疏果和套袋等前置作業，以確保枇杷賣相優良，同時保持高甜度...
國姓枇杷農民今年加強疏花疏果和套袋等前置作業，以確保枇杷賣相優良，同時保持高甜度。記者賴香珊／攝影
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為確保枇杷品質和甜度，國姓枇杷農將每枝條疏果，讓果樹養份和水份均勻滋養果實。記者...
為確保枇杷品質和甜度，國姓枇杷農將每枝條疏果，讓果樹養份和水份均勻滋養果實。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓枇杷今年因暖冬少雨，提早成熟且產量減少逾3成，果農靠提升品質來刺激買氣...
南投縣國姓枇杷今年因暖冬少雨，提早成熟且產量減少逾3成，果農靠提升品質來刺激買氣。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓鄉枇杷等農務長期缺工，今年有果園「請嘸人」疏果，園內因此還綠油油一片。...
南投縣國姓鄉枇杷等農務長期缺工，今年有果園「請嘸人」疏果，園內因此還綠油油一片。記者賴香珊／攝影
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農民暖冬
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