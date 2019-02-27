清境高空觀景步道吸人潮 二期工程預計4月底完工

2019-02-27 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣清境高空景觀步道前年啟用，已經吸引180萬遊客走訪，成功結合觀光與交通功能。第二期工程預計將在4月底完工，總長將由1.2公里延長為2公里，南投縣觀光處表示，二期工程啟用後路線更長更美，但門票將維持原價50元，鼓勵遊客多走步道人車分道，讓台14甲公路安全。

清境高空觀景步道前年5月啟用，沿著合歡山公路外援以高架方式提供安全的人行步道，因為居高臨下可欣賞中央山脈群峰和山坡綿羊覓食，如同國外高山景致，啟用後就吸引許多遊客，但為了維持品質，仍會管制人數。

觀光處副處長林秀梅說，高空觀景步道第一期工程由清境國民賓館至青青草原南票口全長1.2公里，目前每月維持6萬人次以上參觀。合歡山公路蜿蜒狹窄，只能雙向通行，路肩幾乎沒有空間供行人通行，以往遊客走在合歡山公路，常看到遊覽車幾乎和行人貼身而過。青青草原這段道路，就很少有這種驚險場面。