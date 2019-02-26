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表演藝術場館營運大不易 台體大想幫「中興堂」找媽

2019-02-26 23:25聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中體育運動大學管理的「中興堂」，近半年來發生3起舞台消防設施無故突然灑水「意外」，造成表藝團隊設備、樂器嚴重受損，引發藝文圈廣泛討論。

台體大農曆年前決議，今年3月至7月「封堂」徹底修繕，改善消防設備問題，卻又引發表演團隊的觀眾退票賠償問題。校方坦言：「學校非專業營運單位，想幫中興堂『找媽媽』…」。

台中中興堂產權和土地問題複雜，1972年完工隸屬國立台中圖書館，土地是教育部，2004年文化部曾修繕並委由國立台灣交響樂團管理，2012年台體大集力爭取使用管理權，又無償移撥。

舞台第一場「水災」意外是去年9月12日，北京京劇院演出時消防系統故障漏水，「兩岸京劇名家演唱會」表演臨時被迫取消，演員還在室外大曬戲服，被質疑「這是直轄市表演場地的水準？」

未料11月又發生一模一樣狀況，台中市身心障礙者福利關懷協會音樂會彩排時警報鈴突響起，舞台消防系統又開始灑水，工作人員被淋成落湯雞，樂器損失400萬。今年1月風動室內樂團採排時「舞台又下雨」，電子琴、爵士鼓、電腦…泡湯，預估財損50-60萬元。

負責管理的台灣體育運動大學表示，中興堂設備老舊，天花板的消防煙霧感測器偵測到「不明誤動」以為是火災，就會自動灑水，但廠商都有定期維護。

連續三起舞台水災讓校長林華韋相當重視，1月親自主持檢討會，拍板3月到7月「封堂」全盤檢修。換句話說，今年這段期間排定要在中興堂演出的表演團隊，都面臨要另找場地或退票的窘境。

風動室內樂團經理周可婕表示，去年已預訂今年7月演出2場，兩廳院開始售票，2場已賣掉1000多席次，表藝團隊安排演出不論那個場地，都要1年前敲定，現在臨時再洽詢中部其他場館，根本沒有空間和時段，只能全額退票，造成樂團信譽受損。

周可婕表示，1月水災財損也和台體大「談不攏」，爵士鼓、音響財損自行吸收，目前只求償電子琴，但台體大只願賠償樂器「折舊後」的價格，受損的電子琴還要交給學校報廢，完全不合理。台體大則和記者表示，樂器會全額賠償，但舊樂器要交給學校報廢。

中興堂的「灑水意外」也驚動立委，1月底立委陳學聖邀集台體大、文化部、教育部一起開會，台體大當時表明：「非專業場館營運單位，希望中央接手。」據了解，目前並未獲得相關部會「認領」。

台中市文化局說，「中興堂」很像孤兒被丟來丟去，也曾要台中市府接管，但以中市目前財力也無法承擔。

表演藝術聯盟認為，中央應好好處理，樂見由專業單位營運，一個好場館沒辦法發揮最大效益，很可惜。表演場館硬體興建後，軟體也必須與時俱進，在台灣多是10年、20年一次大檢修，中興堂已有47年歷史，僅在2004年整修一次。

台中市文化局管轄的「中山堂」今年啟用30年，在歌劇院興建、啟用前一直是中部最重要的表藝場館，一年高達150場演出，擁有全國最大的後台。

去年好不容易爭取到文化部前瞻建設預算，中山堂今年10月到明年6月要改善舞台設備，布幕、燈桿全面改電動、提高消防設備、還要增加舞台的無障礙空間，讓身障團體也能順利登台。

歌劇院藝術總監邱瑗說，任何展演空間的設計、使用一定都是慢慢磨和、調整，無法盡善盡美。以歌劇院為例，表演人員的洗手間不足，這是設計的問題，要增加也有困難，不過，表藝團隊反映要改善的問題，能做到都會調整，例如大劇院的樂池改善。

台中體育運動大學管理的「中興堂」，近半年來發生3起舞台消防設施無故突然灑水「意外...
台中體育運動大學管理的「中興堂」，近半年來發生3起舞台消防設施無故突然灑水「意外」，校方坦言：「學校非專業營運單位，想幫中興堂找媽媽」。圖／台中市政府提供
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台灣體育運動大學管轄的「中興堂」設備老舊，近半年來發生3起表藝團體在舞台上彩排、...
台灣體育運動大學管轄的「中興堂」設備老舊，近半年來發生3起表藝團體在舞台上彩排、演出，消防系統失靈無預警灑水，樂器、設備損失慘重，中興堂3月起要封館設備改善。圖／風動室內樂團提供
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台灣體育運動大學管轄的「中興堂」設備老舊，近半年來發生3起表藝團體在舞台上彩排、...
台灣體育運動大學管轄的「中興堂」設備老舊，近半年來發生3起表藝團體在舞台上彩排、演出，消防系統失靈無預警灑水，樂器、設備損失慘重，中興堂3月起要封館設備改善。圖／風動室內樂團提供
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