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補政府的不足 仲介業者組慈善團為弱勢移工勸募

2019-02-26 22:42聯合報 記者林敬家╱即時報導

菲律賓籍看護阿寶在彰化縣員林市工作兩年多，今年過年後身體不適，送醫治療發現罹患子宮頸癌末期合併器官衰竭，情況危急，阿寶原本怕生病影響工作才隱瞞病情，希望能回家看看女兒，彰化縣向陽慈善會與人力仲介同業得知她的處境迅速募集7萬元，協助她明天搭機返回母國。

就業服務商業同業公會全聯會理事長黃杲傑今年一月所號召全國合法人力仲介業者500人所組成外勞關懷慈善團，凡是在台灣不分地區也不分國籍，只要是合法引進的藍領外籍勞工，慈善團盡可能給予急難救助關懷協助。

黃杲傑說，台灣目前約有70多萬名移工在台，生活及工作上突發狀況不少，目前勞動部提供的急難補助金最高上限為10萬元，但地方政府只有1萬元權限，緊急狀況發生時，公文往返、評估個案等程序都壓縮救助時間，成立慈善團基於取之於外勞、用之於外勞，救急不救窮，團隊會派代表訪視需幫助的外籍勞工，募足預計款項派代表當面捐贈給本人或其親屬，未來希望號召更多人加入慈善團，甚至組成基金會。

外勞關懷慈善團今年一月底組成後已協助兩件個案，菲律賓籍阿寶在母國家境清寒，先生又經商失敗欠債，2016年4月間來台工作賺錢，全寄回家栽培就學中的女兒，仲介業者指出，外籍移工每年都需健康檢查，但都是一般項目檢查，許多移工想全心賺錢常忽略身體狀況甚至隱瞞生病，原本要安排阿寶家人到台灣陪伴，但阿寶希望能回家。

慈善團也幫助24歲印尼籍受傷男移工在本月20日離境返國，他在去年跨年夜結束後準備與友人離開台北火車站，疑似被誤認為仇家雙方人馬打了起來，一陣混亂下朋友一哄而散只剩下他，最後經醫師斬斷維嚴重腦出血昏迷10多天才醒來，申請勞動部急難救助僅核發5000元，慈善團預估他返國需休養一年，發起勸募6萬元，不到一個小時就達標。

立委林麗蟬指出，目前移工的急難救助金來自於就業安定基金，但勞動部認為就安基金用在國人身上為主，要調高給移工經費有難度，縱然移工對台灣經濟產業與家庭照顧有所貢獻，但國人對外國勞工同理有限，相關社會救助保障仍顯不足，衍生的後續問題恐怕耗費更多成本。

外勞關懷慈善團協助生病的菲律賓籍看護返國，就業服務商業同業公會全聯會理事長黃杲傑...
外勞關懷慈善團協助生病的菲律賓籍看護返國，就業服務商業同業公會全聯會理事長黃杲傑金交付捐款。圖／黃杲傑提供
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就業服務商業同業公會全聯會理事長黃杲傑今天到彰化交付捐款給菲律賓籍看護。圖／黃杲...
就業服務商業同業公會全聯會理事長黃杲傑今天到彰化交付捐款給菲律賓籍看護。圖／黃杲傑提供
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