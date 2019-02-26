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泰安岩見證社頭發展和多元信仰 不敵歲月和白蟻蛀蝕

2019-02-26 19:13聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣社頭火車站附近有一間不起眼的「泰安岩」，往來旅客沒有多少人會注意，它供奉的神祗多元，是社頭發展的重要歷史廟宇，7年前列為歷史建築，因年久失修，木構造遭白蟻嚴重蛀蝕，有傾頹之虞，縣府爭取文化部補助進行修復工程。縣長王惠美說，泰安岩建築是傳統的閩式風格，已有一百多年歷史，明年11月修復完工後，將是彰化縣的文化資產亮點。

今天縣府舉辦泰安岩修復工程開工祈福典禮，王惠美、泰安岩主委張聰標、社頭鄉長劉錦昌、社頭鄉代會主席翁嘉壕、全國農會理事長蕭景田、立委陳素月等人一起上香祈福後，舉槌輕敲牆壁象徵開工。修復工程經費共2200萬元，文化部補助1870萬元，縣府編列10%配合款220萬，泰安岩管理委員會自籌110萬元。王惠美說，目前進行修復工程的歷史建築還有彰化市永樂街的北館極樂軒，明年1月會完工。

泰安岩所在地叫芋寮仔，地勢較低，遇雨積水，又因921地震影響，廟身前傾。王惠美說，修復工程除要扶正廟身、全面翻修遭白蟻蛀蝕的木構造，也重視排水設施，希望未來與斗山祠、月眉池劉氏古厝、同仁社、泰安岩等，期望未來將從點、線、面進行串聯，結合社頭織襪、芭樂，形成文化觀光動線。

泰安岩占地1730平方公尺，主祀的觀世音菩薩是清道光14年（1834），由張姓先人從廣東省潮州府饒平縣帶到社頭奉祀，是昔日移民的信仰中心，直到清咸豐年間，信徒募款以木竹造小廟安奉，目前的建築是1908年重修的格局，當地又稱為觀音廟（或觀音亭、觀音祀），香火傳承距今已有178年的歷史。

地方文史工作者說，泰安岩陪祀神明有三山國王、玄天上帝、神農大帝、田都元帥、韋陀和伽藍尊者、西臻王爺、感天大帝、開台聖王、土地公等多尊神明，代表社頭有不同移民的多元信仰，具有歷史文化價值及時代意義，非常特殊。管委會重視關懷弱勢、從事地方公益，已五度獲得內政部表揚「績優宗教團體」。

社頭火車站附近的泰安岩是彰化縣歷史建築，昨天縣長王惠美（左1）主持修復工程開工祈...
社頭火車站附近的泰安岩是彰化縣歷史建築，昨天縣長王惠美（左1）主持修復工程開工祈福儀式。記者何烱榮／攝影
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社頭火車站附近的泰安岩是彰化縣歷史建築，因年久失修將進行修復工程。記者何烱榮／攝...
社頭火車站附近的泰安岩是彰化縣歷史建築，因年久失修將進行修復工程。記者何烱榮／攝影
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社頭火車站附近的泰安岩是彰化縣歷史建築，昨天縣長王惠美（左1）主持修復工程開工祈...
社頭火車站附近的泰安岩是彰化縣歷史建築，昨天縣長王惠美（左1）主持修復工程開工祈福儀式。記者何烱榮／攝影
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社頭火車站附近的泰安岩是彰化縣歷史建築，昨天縣長王惠美（前排右1）主持修復工程開...
社頭火車站附近的泰安岩是彰化縣歷史建築，昨天縣長王惠美（前排右1）主持修復工程開工祈福儀式。記者何烱榮／攝影
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修復歷史建築王惠美
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