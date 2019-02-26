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爭取醫中計畫補助 南投縣強化緊急醫療照護

2019-02-26 18:02中央社 南投縣26日電

南投縣目前無重度級急救責任醫院，縣衛生局向衛生福利部爭取「醫中計畫」，補助經費引進專科醫師進駐，提供緊急醫療實質服務，助醫院部分急救醫療行為達重度級標準。

南投縣面積4106平方公里，幅員廣闊，面積是台北市15倍大，礙於人口等種種因素，至今沒有醫學中心設立營運，因此，為落實在地醫療，南投縣政府衛生局積極向衛生福利部爭取「105年至108年醫學中心或重度級急救責任醫院支援離島及醫療資源不足地區醫院緊急醫療照護服務獎勵計畫」，簡稱「醫中計畫」。

根據衛生局資料，南投縣共有6家急救責任醫院，其中4家中度級、2家一般級。緊急醫療能力分級中度級醫院有衛生福利部南投醫院、佑民醫院、埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院，另外；南基醫院、台中榮民總醫院埔里分院為一般級。

衛生局表示，「醫中計畫」4年補助經費新台幣3億8962萬元，引進15名專科醫師進駐南投縣，提供緊急醫療照護實質服務。

佑民醫院在新擴建的急重症大樓設立南投縣首座24小時重度級心導管中心，全天候預備醫護人員，隨時可為急性心肌梗塞病患治療，日前啟用後已成功救治2名病人，目前術後狀況良好；若佑民醫院無成立心導管中心，當地病患轉院外縣市緊急處置，病情必然受延誤。

南投縣政府衛生局長黃昭郎今天說，除佑民醫院提供24小時心導管醫療服務，埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院也有心導管設備；另外，南投醫院正籌設血管中心，以提供洗腎患者四肢血管作業與癌症血管栓塞醫療服務為主，未來將與縣內醫院心血管中心相輔相成。

黃昭郎表示，為使南投縣烏溪、濁水溪鄉鎮醫療資源布建完善，衛生局去年再向衛福部爭取「醫中計畫」，以輔導台中榮總埔里分院達成「腦中風醫療重度級標準」、埔里基督教醫院達成「急性冠心症醫療重度級標準」、南投醫院達成「高危險妊娠及新生兒醫療重度級標準」，盼為縣民提供更好緊急醫療照護。

埔里台中榮總醫師
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