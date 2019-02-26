親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

這家愛心企業捐不停 又捐弱勢百萬元電動輪椅

2019-02-26 15:53聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣伸港鄉在地企業伸仁紡織董事長白璨榮，除數度頒發獎助學金外，今天又委由彰化縣前副縣長柯呈枋捐贈16台、價值110萬元的電動輪椅與各式輪椅給弱勢族群，由彰化縣副縣長洪榮章代表接受。

洪榮章表示，身心障礙者不論在就學、就業及生活，使用一般輪椅都較為吃力，這次受贈者都是經過縣府媒合，包括學生及就業民眾，且這些捐贈的輪椅都是經過彰化縣輔具資源中心評估，並針對受贈者的需求量身訂製，讓這些身障朋友們未來在就學、就業及生活上都能更便捷與舒適，並期望伸仁紡織慷慨解囊的精神，引領更多企業投入社會公益。

洪榮章指出，縣長王惠美對身心障礙者的福利及服務的提供不遺餘力，今年度將透過二中心、八據點的多點式據點服務方式，搭配輔具服務行動車的服務模式，要用最快捷、最便利、高品質服務身障朋友，縣府會持續結合民間企業把資源整合作得更好，讓弱勢團體獲得更好的照顧。

柯呈枋表示，白璨榮董事長平時樂善好施，除了關懷清寒學子，提供獎助學金與急難救助金外，也重視弱勢與社會福利，因考量到目前縣府經費有限，全額處理這次捐贈經費，並與美利馳公司鄭董事長協調，提供這些輪椅一年保固期，希望將資源確實協助弱勢族群。

鄭明權表示，希望用既有輪椅專業技術做點貢獻，並願意提供更好的服務來服務彰化的鄉親。

彰化縣伸港鄉在地企業伸仁紡織董事長白璨榮今天委由彰化縣前副縣長柯呈枋（左8），捐...
彰化縣伸港鄉在地企業伸仁紡織董事長白璨榮今天委由彰化縣前副縣長柯呈枋（左8），捐贈16台、價值110萬元的電動輪椅與各式輪椅給弱勢族群，由副縣長洪榮章（左7)代表接受。 照片／彰化縣政府提供
分享
彰化縣伸港鄉在地企業伸仁紡織董事長白璨榮今天捐贈16台、價值110萬元的電動輪椅...
彰化縣伸港鄉在地企業伸仁紡織董事長白璨榮今天捐贈16台、價值110萬元的電動輪椅與各式輪椅給弱勢族群 。 照片／彰化縣政府提供
分享

柯呈枋身障
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

國道南投服務區公廁老舊 將輪流封閉整修

2019-02-26 13:06

影／車禍化身正能量！26歲老闆每月送出300碗暖心粥

2019-02-26 12:48

熟悉白鐵打造昆蟲作品 柯秋地敲出心中童年

2019-02-26 11:12

為顧病妻與老母「忠孝難兩全」 國民黨中市主委今請辭

2019-02-26 10:00

南投中寮老人餐廚老舊 樂齡計畫大變身

2019-02-25 23:41

家有未滿3歲的嬰幼兒嗎？ 員林彰化鹿港有免費親子館

2019-02-25 20:16

撐不到3年！員林家樂福便利購 228結束營業

2019-02-25 19:39

終結放榜新聞 社區高中憂不行銷難招到好學生

2019-02-25 19:07

彰化市鐵路高架化林佳龍喊加油 縣府：全力補件

2019-02-25 15:07

連趕3場海線建設 蔡其昌：要帶動海線休閒運動

2019-02-25 14:09

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

不滿盤商壟斷與剝削 蕉農怒：韓國瑜、蔡英文下台

2019-02-25 21:53

台灣燈會好威！3件作品紅到國外 8月丹麥展覽

2019-02-25 17:43

建商高價購地 家長驚：我兒子念的幼稚園被賣掉

2019-02-25 17:53

外縣市優惠！下月4日~5月5日 搭貓纜銅板價

2019-02-26 00:12

家有未滿3歲的嬰幼兒嗎？ 員林彰化鹿港有免費親子館

2019-02-25 20:16

王文淵贊助雲林營養午餐 與小學生共餐讚吃得比我好

2019-02-26 14:08

撐不到3年！員林家樂福便利購 228結束營業

2019-02-25 19:39

怕繁瑣？ 來高雄辦場「私奔婚禮」

2019-02-26 08:11

搖滾天團魔力紅來高登台 高雄交通管制

2019-02-26 12:45

屏縣議員蔣月惠聲援台大生 喊「台灣中國 一邊一國」

2019-02-25 18:54

高雄車站新站啟用新動線 獨漏機車的進出站動線

2019-02-25 21:55

228連假台東金針山賞櫻 警提醒駕駛別用衛星導航

2019-02-26 09:19

瑞里紫藤花季3月開 推出花下茶席、咖啡烘焙體驗

2019-02-26 13:05

為顧病妻與老母「忠孝難兩全」 國民黨中市主委今請辭

2019-02-26 10:00

早年騎機車如今組車隊 福心園捐物資行善

2019-02-25 16:55

「自採30元」節省人力成本 番茄農民努力讓貨出去

2019-02-25 18:19

屏東縣再傳禽流感！3萬多隻黑羽土雞被撲殺

2019-02-26 10:16

影／車禍化身正能量！26歲老闆每月送出300碗暖心粥

2019-02-26 12:48

暖冬遊補助 竹縣延長到5月底

2019-02-25 23:57

228連假出遊防塞車 大溪復興有交管

2019-02-26 09:16

「漫步在雲端」報花況 228連假先看唐實櫻小櫻王

2019-02-26 09:46

過期洗髮乳、穿過內衣褲都捐 創世：別讓愛心變調

2019-02-26 10:20

新莊福德宮門面重整 里長：香火更旺

2019-02-25 19:52

影／挺土包子韓國瑜 楊文科今送客家菜包

2019-02-26 13:41

終結放榜新聞 社區高中憂不行銷難招到好學生

2019-02-25 19:07

汐止新台五路天橋不再用 預定今年中拆除

2019-02-25 19:51

土包子延燒 基隆議員藍敏煌送大包子挺韓國瑜

2019-02-26 12:45

影／最美麗主持人來了！白嘉莉逛花博讚嘆「了不起」

2019-02-26 14:41

擴大寄養家庭招募 鄭文燦：明年安置費每月增1500元

2019-02-25 17:35

4年4億侯友宜擴大技職 看到未來台灣之光

2019-02-25 17:35

台灣燈會因應二二八假期疏運壓力 公布最新交通措施

2019-02-26 12:58

基隆春節觀光人潮增六成 今年計畫推水上計程車新玩法

2019-02-26 14:50

王金平訪宜蘭 聲援鐵路高架化

2019-02-26 00:09

龍崎掩埋場 開發案「終止」

2019-02-25 23:51

大學師生走入旗山社區訪耆老 重現日治時期車站樣貌

2019-02-26 07:37

柚城麻豆賞柚花 2019柚花藝術節本周六登場

2019-02-26 07:53

祕境再度回來了！桃園三民蝙蝠洞228重新開放

2019-02-26 14:00

「自採30元」 番茄農努力讓貨出去

2019-02-25 23:18

700頁僅200字 環團要求寶盛遊樂區補做珊瑚礁調查

2019-02-26 11:24

這個局長好厲害 吹薩克斯風還能做公益

2019-02-26 16:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top