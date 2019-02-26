這家愛心企業捐不停 又捐弱勢百萬元電動輪椅

2019-02-26 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣伸港鄉在地企業伸仁紡織董事長白璨榮，除數度頒發獎助學金外，今天又委由彰化縣前副縣長柯呈枋捐贈16台、價值110萬元的電動輪椅與各式輪椅給弱勢族群，由彰化縣副縣長洪榮章代表接受。

洪榮章表示，身心障礙者不論在就學、就業及生活，使用一般輪椅都較為吃力，這次受贈者都是經過縣府媒合，包括學生及就業民眾，且這些捐贈的輪椅都是經過彰化縣輔具資源中心評估，並針對受贈者的需求量身訂製，讓這些身障朋友們未來在就學、就業及生活上都能更便捷與舒適，並期望伸仁紡織慷慨解囊的精神，引領更多企業投入社會公益。

洪榮章指出，縣長王惠美對身心障礙者的福利及服務的提供不遺餘力，今年度將透過二中心、八據點的多點式據點服務方式，搭配輔具服務行動車的服務模式，要用最快捷、最便利、高品質服務身障朋友，縣府會持續結合民間企業把資源整合作得更好，讓弱勢團體獲得更好的照顧。

柯呈枋表示，白璨榮董事長平時樂善好施，除了關懷清寒學子，提供獎助學金與急難救助金外，也重視弱勢與社會福利，因考量到目前縣府經費有限，全額處理這次捐贈經費，並與美利馳公司鄭董事長協調，提供這些輪椅一年保固期，希望將資源確實協助弱勢族群。