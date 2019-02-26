2020大選在即 國民黨中市黨部主委陳明振請辭

2019-02-26 13:23 中央社 台中26日電



才打完台中市長選舉、市議員選舉及立委補選，為藍營贏得勝選的國民黨台中市黨部主任委員陳明振，今天宣布將結束黨務生涯回歸家庭，在2020大選前夕，為地方投下震撼彈。

在國民黨主席選舉時一路相挺吳敦義的陳明振，在吳敦義選上黨主席後即出任台中市黨部主委，歷經去年台中市長及市議員選舉、今年初的立委補選，陳明振帶領地方黨部打贏選戰，卻在2020大選即將進入緊鑼密鼓前夕，上午召開記者會宣布已向黨中央提出辭呈。

正式宣布32年黨務生涯將於28日結束，陳明振說，他已向黨中央兩度遞出辭呈，昨天北上中央黨部開會時，再度向副主席曾永權口頭請辭，雖然一直被慰留，但想到昨天他在北市開會，罹癌妻子卻在急診室，無法在旁陪伴，讓他忍不住悲從中來，更加深他請辭的決心。

陳明振表示，他希望回歸家庭，侍奉老母親，照顧好罹癌的妻子，他於2018年基層選舉後，一直撐到立委補選結束，才兩次向中央黨部提出辭呈，非常感謝吳敦義等主管一再肯定跟慰留，還有地方大老前輩及各級黨職幹部知道他遞出辭呈，紛紛慰留，但他再三深思，覺得是應該離開職場的時候了。

雖然黨中央一再表示是否能再考慮一下，陳明振說，他仍然堅持離職，因為如果他的家庭不能讓他安心，他絕對不能承擔2020年總統暨立委大選的重擔，為避免影響即將來臨的輔選任務，他選擇歸隱，因為自古「忠孝難兩全」，人若不孝必不忠，人若無情必無義，犧牲小我完成大我，說來容易，卻難實現!

歷經中央黨部、宜蘭縣、嘉義縣、雲林縣、彰化縣及台中市等黨部工作的陳明振強調，國民黨面臨最大的問題是團結，沒有私心才能帶領團隊，團結不是口號，只有團結才有力量。