親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

梵諦岡最高位階的性侵醜聞：澳洲樞機主教遭判「有罪」

被批病假寫公出 韓國瑜嗆：回台後放馬過來！

2020大選在即 國民黨中市黨部主委陳明振請辭

2019-02-26 13:23中央社 台中26日電

才打完台中市長選舉、市議員選舉及立委補選，為藍營贏得勝選的國民黨台中市黨部主任委員陳明振，今天宣布將結束黨務生涯回歸家庭，在2020大選前夕，為地方投下震撼彈。

在國民黨主席選舉時一路相挺吳敦義的陳明振，在吳敦義選上黨主席後即出任台中市黨部主委，歷經去年台中市長及市議員選舉、今年初的立委補選，陳明振帶領地方黨部打贏選戰，卻在2020大選即將進入緊鑼密鼓前夕，上午召開記者會宣布已向黨中央提出辭呈。

正式宣布32年黨務生涯將於28日結束，陳明振說，他已向黨中央兩度遞出辭呈，昨天北上中央黨部開會時，再度向副主席曾永權口頭請辭，雖然一直被慰留，但想到昨天他在北市開會，罹癌妻子卻在急診室，無法在旁陪伴，讓他忍不住悲從中來，更加深他請辭的決心。

陳明振表示，他希望回歸家庭，侍奉老母親，照顧好罹癌的妻子，他於2018年基層選舉後，一直撐到立委補選結束，才兩次向中央黨部提出辭呈，非常感謝吳敦義等主管一再肯定跟慰留，還有地方大老前輩及各級黨職幹部知道他遞出辭呈，紛紛慰留，但他再三深思，覺得是應該離開職場的時候了。

雖然黨中央一再表示是否能再考慮一下，陳明振說，他仍然堅持離職，因為如果他的家庭不能讓他安心，他絕對不能承擔2020年總統暨立委大選的重擔，為避免影響即將來臨的輔選任務，他選擇歸隱，因為自古「忠孝難兩全」，人若不孝必不忠，人若無情必無義，犧牲小我完成大我，說來容易，卻難實現!

歷經中央黨部、宜蘭縣、嘉義縣、雲林縣、彰化縣及台中市等黨部工作的陳明振強調，國民黨面臨最大的問題是團結，沒有私心才能帶領團隊，團結不是口號，只有團結才有力量。

台中市吳敦義
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

國道南投服務區公廁老舊 將輪流封閉整修

2019-02-26 13:06

熟悉白鐵打造昆蟲作品 柯秋地敲出心中童年

2019-02-26 11:12

為顧病妻與老母「忠孝難兩全」 國民黨中市主委今請辭

2019-02-26 10:00

南投中寮老人餐廚老舊 樂齡計畫大變身

2019-02-25 23:41

家有未滿3歲的嬰幼兒嗎？ 員林彰化鹿港有免費親子館

2019-02-25 20:16

撐不到3年！員林家樂福便利購 228結束營業

2019-02-25 19:39

終結放榜新聞 社區高中憂不行銷難招到好學生

2019-02-25 19:07

彰化市鐵路高架化林佳龍喊加油 縣府：全力補件

2019-02-25 15:07

連趕3場海線建設 蔡其昌：要帶動海線休閒運動

2019-02-25 14:09

黃金大道火了！芬園彰南路黃花風鈴木 怒放5公里

2019-02-25 08:09

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

不滿盤商壟斷與剝削 蕉農怒：韓國瑜、蔡英文下台

2019-02-25 21:53

影／韓國瑜赴星馬選這東西當伴手禮 連2天賣到斷貨

2019-02-25 16:21

台灣燈會好威！3件作品紅到國外 8月丹麥展覽

2019-02-25 17:43

建商高價購地 家長驚：我兒子念的幼稚園被賣掉

2019-02-25 17:53

台南小西門城「想回家」 當年沒人要現在大家搶

2019-02-25 15:39

家有未滿3歲的嬰幼兒嗎？ 員林彰化鹿港有免費親子館

2019-02-25 20:16

撐不到3年！員林家樂福便利購 228結束營業

2019-02-25 19:39

竹縣第二波住宿旅遊補助 明起開放申請

2019-02-25 15:39

外縣市優惠！下月4日~5月5日 搭貓纜銅板價

2019-02-26 00:12

彰化市鐵路高架化林佳龍喊加油 縣府：全力補件

2019-02-25 15:07

怕繁瑣？ 來高雄辦場「私奔婚禮」

2019-02-26 08:11

屏縣議員蔣月惠聲援台大生 喊「台灣中國 一邊一國」

2019-02-25 18:54

高雄車站新站啟用新動線 獨漏機車的進出站動線

2019-02-25 21:55

228連假台東金針山賞櫻 警提醒駕駛別用衛星導航

2019-02-26 09:19

「自採30元」節省人力成本 番茄農民努力讓貨出去

2019-02-25 18:19

為顧病妻與老母「忠孝難兩全」 國民黨中市主委今請辭

2019-02-26 10:00

參加校長會議 黃敏惠：降低班級人數雙語教學向下延伸

2019-02-25 15:46

暖冬遊補助 竹縣延長到5月底

2019-02-25 23:57

彰化芬園黃花風鈴木滿開 綿延5公里

2019-02-25 14:30

響應終結放榜新聞 竹市明星高中只提供成績數據

2019-02-25 15:59

屏東縣再傳禽流感！3萬多隻黑羽土雞被撲殺

2019-02-26 10:16

白沙屯媽祖徒步進香 27日起受理現場報名

2019-02-25 15:15

228連假出遊防塞車 大溪復興有交管

2019-02-26 09:16

「漫步在雲端」報花況 228連假先看唐實櫻小櫻王

2019-02-26 09:46

輕旅行夯！新社萬株櫻花綻放 波麗士分享賞櫻熱點

2019-02-25 10:31

新莊福德宮門面重整 里長：香火更旺

2019-02-25 19:52

過期洗髮乳、穿過內衣褲都捐 創世：別讓愛心變調

2019-02-26 10:20

台北市免費老人健檢預約登記開跑 好康附早餐

2019-02-25 16:02

早年騎機車如今組車隊 福心園捐物資行善

2019-02-25 16:55

終結放榜新聞 社區高中憂不行銷難招到好學生

2019-02-25 19:07

228連假到小人國等風景區 兩條易塞路段有替代道路

2019-02-25 14:45

連趕3場海線建設 蔡其昌：要帶動海線休閒運動

2019-02-25 14:09

擴大寄養家庭招募 鄭文燦：明年安置費每月增1500元

2019-02-25 17:35

4年4億侯友宜擴大技職 看到未來台灣之光

2019-02-25 17:35

獅子會熱心捐贈422顆住警器 新北消先為獨居長者安裝

2019-02-25 15:09

龍崎掩埋場 開發案「終止」

2019-02-25 23:51

汐止新台五路天橋不再用 預定今年中拆除

2019-02-25 19:51

王金平訪宜蘭 聲援鐵路高架化

2019-02-26 00:09

大學師生走入旗山社區訪耆老 重現日治時期車站樣貌

2019-02-26 07:37

柚城麻豆賞柚花 2019柚花藝術節本周六登場

2019-02-26 07:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top