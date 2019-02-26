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熟悉白鐵打造昆蟲作品 柯秋地敲出心中童年

2019-02-26 11:12中央社 台中26日電

來自台中大甲區建興里的柯秋地，利用白鐵打造出一群可愛的昆蟲，作品從蝴蝶、蜻蜓、螞...
來自台中大甲區建興里的柯秋地，利用白鐵打造出一群可愛的昆蟲，作品從蝴蝶、蜻蜓、螞蟻、瓢蟲甚至螢火蟲都有，他說，想用最熟悉的白鐵，敲出心中的童年。中央社（裕珍馨三寶文化館提供）
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64歲的柯秋地原本是一家白鐵公司負責人，他利用白鐵打造一群可愛的昆蟲，作品包括蝴蝶、蜻蜓及螢火蟲等，柯秋地說，想用最熟悉的白鐵，敲出心中的童年，敲出他對社會的愛。

來自台中市大甲區建興里的柯秋地，國中畢業後即北上在親友家做板金學徒，他在23歲時回到大甲，在第一市場旁做鉛板白鐵類的生活器皿，因經常開發新產品，頗受市場好評，他常利用工作之餘研究嘗試新事物。

50歲時柯秋地淡出工作，投入更多時間在創作，來自鄉野的他首先想到的創作題材就是昆蟲，他利用白鐵敲打出第一件作品－彩繪蝴蝶，作品完成後，讓大家驚豔不已。

柯秋地表示，做自己喜歡的事，想幫故鄉、幫自己留下一些東西，用最熟悉的白鐵一捶一捶，像交響樂般敲出心中的童年，敲出對社會的愛。

柯秋地的作品自蝴蝶、蜻蜓、螞蟻、瓢蟲甚至螢火蟲都有，白鐵的昆蟲世界令人嘆為觀止，他請來藝術家彩繪他的昆蟲作品，增添作品多樣化。昆蟲作品擺放在柯秋地的工廠、住家、工作室，放眼望去，彷彿小型的昆蟲博物館。

裕珍馨文化基金會董事長陳裕濱表示，柯秋地是大甲在地素人藝術家，默默地為家鄉留下珍貴的文化財，邀請鄉親參觀，感受素人藝術家對自己理想的堅持與對創作的執著。

大甲裕珍馨三寶文化館即日起至4月28日展出「柯秋地不銹鋼昆蟲雕塑展」，展示34件昆蟲作品。

藝術家螢火蟲三寶
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