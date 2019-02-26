為顧病妻與老母「忠孝難兩全」 國民黨中市主委今請辭

2019-02-26 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



國民黨台中市黨部主委陳明振今早發新聞稿，宣布辭職，結束黨務生涯，2月28日後要回歸家庭，侍奉老母親，照顧好罹癌的妻子。

陳明振說，他在2018年基層選舉後，一直撐到立委補選結束，兩次向中央黨部提出辭呈，國民黨主席吳敦義丶副主席兼秘書長曾永權丶組發會主委李哲華慰留，地方的大老前輩，及各級黨職幹部知道他遞出辭呈，紛紛慰留，但是經再三深思，覺得是應該離開職場的時候了。

外界有許多揣測與傳言，他必須正式說明：在去年8月14日選戰方酣，他的太太發現乳癌合併淋巴腫瘤第三期A級，87歲高齡的母親因髖關節必須置換亦須開刀手術，因選戰正是激烈之時，他並未對外透露，僅部分同仁及幹部們知道。

昨天下午他北上報告立委選情，會後再度以口頭向曾副主席提出請辭。他堅持離職，因為如果家庭不能安心，絕對不能承擔2020年總統暨立委大選的重擔。

陳明振說，「32年前，民國77年2月1日，27歲的我，脫離北漂，回到家鄉，到中國國民黨嘉義縣黨部報到，隨即被分發到嘉義縣水上鄉黨部擔任丙等職專員，從此開始了我的黨務生涯，32年來，見證了本黨大起大落的過程，歷經滄桑，支撐我的信念，一直都是去世已經44年的父親前嘉義縣縣長陳嘉雄先生，當年我才16歲！以及大家所懷念的～經國先生！」

他說，「32年的黨務生涯，歷經大風大浪，但是我一直堅守自己的初心，不逢迎巴結，不假公濟私，不說人家喜歡聽的話，對黨我堅持我的信念，對人我也好惡分明，32年了，歷經北中央黨部，宜蘭縣，南流嘉義縣，雲林縣彰化縣，台中市等黨部，真的要感謝如今罹癌的牽手～以及高齡而行動踉蹌的老母，因為她們的寬容與體諒，我得以無後顧之憂的在工作上，拚命往前衝！」

他感念一路走來陪著我在艱苦的基層，經營黨務的五個縣市的同仁們，敬佩一直對本黨不離不棄的義務幹部與志工們，感恩提攜我的長官們，感激他生命中的的每一位貴人，恩人。

他說，打開谷歌，輸入「陳明振」，他的報導也是個話題，既然曾經是已經退休又領過「失業給付」的過氣黨工，有幸又能回到黨部打完台中市長，市議員，立委補選的完勝任務，一個非常完美的階段性任務，已經落幕，他已無憾無悔，是應該回家補償32年來對老母，對牽手，對子女，對家庭的疏忽與失落！只有健康與家庭，才是自己的！其他的都是生命的過程！

因此自3月1日起，他將請假並靜候中央派人接任，他說，「我不是福將，選戰之所以會贏，就是要無私心的選擇候選人，更要團結一定勝利，不管誰接任主委，黨內唯有團結才能勝選才能重返執政！」