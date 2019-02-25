家有未滿3歲的嬰幼兒嗎？ 員林彰化鹿港有免費親子館

2019-02-25 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



家有3歲以下的小孩嗎？員林市托育資源中心3月1日要為未滿3歲的嬰幼兒舉辦免費的生日趴，彰化縣政府社會處兒少福利科長黃麗絹今天說，只要住在彰化縣的家長都能報名參加，沒有戶籍限制。

員林托育中心成立5年多，2月22日嘗試舉辦生日趴，中州科大幼保系師生在中心布置許多氣球讓嬰幼兒遊玩，針對未滿1歲半的孩子，即正在爬行的嬰幼兒透過旋轉陀螺、鑽龍及感覺統合教具，體驗從媽媽肚子中晃動、生產、成長的過程。

員林市托育資源中心是前縣長卓伯源任內推動，設在員林市大同路二段273號1、2樓，委託中州科大幼保系經營，今年2月22日第一次舉辦未滿3歲嬰幼兒生日趴，有18對親子參加，因受好評，決定今後每個月都舉辦，報名電話(04)836-3628。

黃麗娟說，縣府106年在彰化市八馬路3段656號（國票證券）3樓，成立彰化親子館，委託亞洲大學社工系經營，去年12月在鹿港鎮正興路66號2、3樓，成立鹿港親子館，委託弘光科大幼保系經營。

員林、彰化、鹿港3館的公休日都是每星期一，每周二至周日上午9時至下午4時30分，提供免費親子課程、繪本、玩具及教養諮詢等相關多元化服務，各自不定期辦理親子活動、兒少福利宣導及親職講座等，增加親職知能、促進親子關係，並滿足育兒家庭之個別化需求。

根據調查，未滿3歲的嬰幼兒將近九成是父母或阿公阿媽自己照顧，因居家空間和親子互動的資源有限，嬰幼兒難有良好的親子教育。黃麗絹說，只要辦證，就可申借繪本、教具和玩具帶回家使用，辦證資格就限設籍彰化縣的縣民，證件是3館互通使用，十分方便，3館的親子課程都會各自公布在臉書的網站。