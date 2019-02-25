親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
終結放榜文發酵
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

雄女學霸前男友傳考出滿級分 有望進台大醫當學弟

彰化明星高中公布成績 但尊重學生不受訪

2019-02-25 19:33聯合報 記者林宛諭╱即時報導

學測成績今天公佈，彰化縣精誠中學、彰化高中、彰化女中校方都公佈學生成績，但精誠和彰女學生跟進「終結放榜新聞」不受訪，精誠中學校長郭伯嘉則提醒學生，今年多元入學方案，因為五選四，競爭會更激烈，同分群學生會較多，選填志願難度更高，第二階段面試資料要更用心準備。

精誠中學報考5科75級分有3人、報考4科60級滿級分10人；彰中報考5科2人75級分滿級分、3人74級分、選考4科60級分4人；彰女4科60級分2人。

精誠和彰女學生今天都以還未確定就讀學校，放榜前不接受採訪，校方均表示，有受到「終結放榜新聞」影響，學生不願受到太多關注，校方尊重學生不接受採訪的意願。

彰中則在詢問學生後，有4名學生大方表示可以受訪，75級分的廖致暉說，以往新聞學業成績都被過度強調，但不同的人有不同的專長，可以理解雄女會發起這樣的活動，希望讓大家注意到學生不同能力，如果大家都只投注在讀書上，就會培養出很多很像的人，但社會並不只需要會讀書的人，而是需要各式各樣的人才。

彰中校長王延煌表示，彰中的高分群比去年成長2、3成，學校都有辦「產業趨勢講座」等，讓學生對於自己的未來、要在哪個領域發展參考，由於今年在申請入學制度上有很大改變，採計學測成績最多選擇四科，對於落點分析更挑戰，學校也有搜集過去資料給學生參考，以計算最佳落點。

精誠中學校長郭伯嘉說，今年精誠學生報考5科者70級分以上共22人，4科56級分以上者共8人，皆可達醫學學系或台大其他科系錄取標準，不過因今年最多採計4科，分數差距會縮小、同分群較多，競爭更激烈，考生二階面試資料要更用心準備，應以性向興趣來選填 。

由於彰女學生今天也不願受訪，彰女家長會長陳素美說，以往各校以分數為導向，對學生是有激勵作用，不過身為家長，也希望孩子們都可以依自己的興趣，上自己心目中想上的科系，最重要的是也要考量未來就業發展趨勢，做最好的選擇。

彰中學測單科滿級分有230人，學生排出15+的排字，學弟妹們在一旁為學長們鼓掌。...
彰中學測單科滿級分有230人，學生排出15+的排字，學弟妹們在一旁為學長們鼓掌。圖 ／彰中提供
分享

放榜滿級分面試
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

雄女學霸前男友傳考出滿級分 有望進台大醫當學弟

2019-02-25 19:25

學測展現好成績不僥倖 提早到校、自主學習周六也到校

2019-02-25 17:38

學測成績都59級分 錄取醫學系沒問題但他們都要想想

2019-02-25 17:58

影／捨台北明星高中 大學學測基隆榜首是她

2019-02-25 16:31

他們登百岳、練合唱或下圍棋 學測拿滿級分

2019-02-25 16:28

跳脫學測高分迷思 他們沒考學測也唸到理想學校

2019-02-25 16:31

學測作文「溫暖的心」全台2人滿分 高中師讚「不容易」

2019-02-25 18:53

留縣升學強心針 屏東高中約13人可上台大

2019-02-25 16:36

學測開放查成績 高中老師教你怎麼看累計組合人數

2019-02-25 15:47

屏女兩位同班同學雙雙考出4科滿級分 未來都想當醫生

2019-02-25 15:42

台大醫科恐400人搶50名額 二階「化學實作」成關鍵

2019-02-25 15:40

影／武陵高中音樂班小陳意涵 未來想當聲樂家

2019-02-25 15:35

學測成績公布 國文前、頂標同級分

2019-02-25 15:33

桃95生捨明星高中選復旦 3年後99%學測頂標兩人滿級分

2019-02-25 15:33

學測放榜！林宇軒戽斗選牙醫 陳亮妤多重障礙選電機

2019-02-25 15:32

暨大附中近半考生學測總成績過均標 旭光高中也不俗

2019-02-25 15:03

嘉女4科滿級分4人 已有6名準大學生

2019-02-25 14:51

屏東唯一 陸興中學張皓考出75級分

2019-02-25 14:44

影／3年前會考狀元 他學測又滿級分

2019-02-25 14:24

影／學測數學頂標近5年新高 滿級分人數也創新高

2019-02-25 14:24

學測首次5選4 補教專家籲填志願「保守更保守」

2019-02-25 14:24

學測國文作文 12年來首見滿分生

2019-02-25 14:24

普台高中陳維康4科58級分 可望成南投學測榜首

2019-02-25 14:23

南一中學生申請這國家的大學 獎學金逾千萬還包吃住

2019-02-25 14:11

學測成績公布 補教預估各類組熱門科系落點

2019-02-25 13:56

醫學、牙醫系 估4科59級有機會過第一關篩選

2019-02-25 13:45

一、二、三類組熱門科系 學測預測落點出爐

2019-02-25 13:39

學測成績公布 師：發現自己比較重要

2019-02-25 13:26

學測新制5選4 補教建議選志願要「保守更保守」

2019-02-25 13:19

中一中學生洪兆志74級分 好成績把獎學金捐公益

2019-02-25 12:53

學測放榜！ 他用嘴巴寫作文成花蓮驕傲

2019-02-25 12:38

新興高中學測歷年新高 陳子頎滿級分最優

2019-02-25 12:25

打破城鄉差距 苗栗、建臺高中成績亮眼

2019-02-25 12:22

陸籍單親媽清潔工盼子回饋社會 學測滿分立志行醫

2019-02-25 11:39

學測國文作文 12年來首度有考生滿分

2019-02-25 11:24

學測放榜考科少同分多 台中一中：考生壓力更大

2019-02-25 11:19

大學學測單科滿級分人數／數學創歷史新高 社會腰斬

2019-02-25 10:35

學測成績公布 他三年前會考狀元如今再考滿級分

2019-02-25 10:33

嘉中學測四科滿級分22人

2019-02-25 10:02
看更多

熱門文章

學測成績25日9點公布 查詢網址看這裡

2019-02-25 09:03

大學學測單科滿級分人數／數學創歷史新高 社會腰斬

2019-02-25 10:35

南一中學生申請這國家的大學 獎學金逾千萬還包吃住

2019-02-25 14:11

學測成績公布 他三年前會考狀元如今再考滿級分

2019-02-25 10:33

學測放榜考科少同分多 台中一中：考生壓力更大

2019-02-25 11:19

學測國文作文 12年來首度有考生滿分

2019-02-25 11:24

醫學、牙醫系 估4科59級有機會過第一關篩選

2019-02-25 13:45

學測成績4科4組合 國英數自595人滿級分最多

2019-02-25 10:46

學測數自頂標級分提升 數學7782人獲15級分

2019-02-25 10:42

一、二、三類組熱門科系 學測預測落點出爐

2019-02-25 13:39

跳脫學測高分迷思 他們沒考學測也唸到理想學校

2019-02-25 16:31

打破城鄉差距 苗栗、建臺高中成績亮眼

2019-02-25 12:22

學測成績都59級分 錄取醫學系沒問題但他們都要想想

2019-02-25 17:58

台大醫科恐400人搶50名額 二階「化學實作」成關鍵

2019-02-25 15:40

陸籍單親媽清潔工盼子回饋社會 學測滿分立志行醫

2019-02-25 11:39

新興高中學測歷年新高 陳子頎滿級分最優

2019-02-25 12:25

學測新制5選4 補教建議選志願要「保守更保守」

2019-02-25 13:19

學測成績公布 補教預估各類組熱門科系落點

2019-02-25 13:56

嘉中學測四科滿級分22人

2019-02-25 10:02

學測成績公布 師：發現自己比較重要

2019-02-25 13:26

影／捨台北明星高中 大學學測基隆榜首是她

2019-02-25 16:31

學測成績公布 國文前、頂標同級分

2019-02-25 15:33

學測開放查成績 高中老師教你怎麼看累計組合人數

2019-02-25 15:47

學測放榜！ 他用嘴巴寫作文成花蓮驕傲

2019-02-25 12:38

嘉女4科滿級分4人 已有6名準大學生

2019-02-25 14:51

終結放榜新聞之後呢？張善政：教育部可以做更多

2019-02-25 08:15

雄女學霸前男友傳考出滿級分 有望進台大醫當學弟

2019-02-25 19:25

學測成績今出爐 蘭陽女中不發布放榜新聞

2019-02-25 10:29

他們登百岳、練合唱或下圍棋 學測拿滿級分

2019-02-25 16:28

中一中學生洪兆志74級分 好成績把獎學金捐公益

2019-02-25 12:53

學測展現好成績不僥倖 提早到校、自主學習周六也到校

2019-02-25 17:38

這本書最受國中生歡迎 高雄上學年度有4千人看過

2019-02-25 00:02

桃95生捨明星高中選復旦 3年後99%學測頂標兩人滿級分

2019-02-25 15:33

「公布優異表現校方該做」 終結放榜新聞各校反應不一

2019-02-25 00:04

逛大學博覽會 多數學生前途茫茫

2019-02-24 22:36

南部發起拒絕放榜新聞行動 今放榜各校超低調

2019-02-25 14:17

屏東唯一 陸興中學張皓考出75級分

2019-02-25 14:44

屏女兩位同班同學雙雙考出4科滿級分 未來都想當醫生

2019-02-25 15:42

影／3年前會考狀元 他學測又滿級分

2019-02-25 14:24

學測放榜！林宇軒戽斗選牙醫 陳亮妤多重障礙選電機

2019-02-25 15:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top