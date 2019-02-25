彰化明星高中公布成績 但尊重學生不受訪

2019-02-25 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



學測成績今天公佈，彰化縣精誠中學、彰化高中、彰化女中校方都公佈學生成績，但精誠和彰女學生跟進「終結放榜新聞」不受訪，精誠中學校長郭伯嘉則提醒學生，今年多元入學方案，因為五選四，競爭會更激烈，同分群學生會較多，選填志願難度更高，第二階段面試資料要更用心準備。

精誠中學報考5科75級分有3人、報考4科60級滿級分10人；彰中報考5科2人75級分滿級分、3人74級分、選考4科60級分4人；彰女4科60級分2人。

精誠和彰女學生今天都以還未確定就讀學校，放榜前不接受採訪，校方均表示，有受到「終結放榜新聞」影響，學生不願受到太多關注，校方尊重學生不接受採訪的意願。

彰中則在詢問學生後，有4名學生大方表示可以受訪，75級分的廖致暉說，以往新聞學業成績都被過度強調，但不同的人有不同的專長，可以理解雄女會發起這樣的活動，希望讓大家注意到學生不同能力，如果大家都只投注在讀書上，就會培養出很多很像的人，但社會並不只需要會讀書的人，而是需要各式各樣的人才。

彰中校長王延煌表示，彰中的高分群比去年成長2、3成，學校都有辦「產業趨勢講座」等，讓學生對於自己的未來、要在哪個領域發展參考，由於今年在申請入學制度上有很大改變，採計學測成績最多選擇四科，對於落點分析更挑戰，學校也有搜集過去資料給學生參考，以計算最佳落點。

精誠中學校長郭伯嘉說，今年精誠學生報考5科者70級分以上共22人，4科56級分以上者共8人，皆可達醫學學系或台大其他科系錄取標準，不過因今年最多採計4科，分數差距會縮小、同分群較多，競爭更激烈，考生二階面試資料要更用心準備，應以性向興趣來選填 。