台中海線休閒運動起飛 蔡其昌爭取3大建設

2019-02-25 20:06 中央社 台中25日電



立法院副院長蔡其昌爭取台中海線運動設施，包含網球場、自行車道、壘球運動園區，爭取預算逾新台幣2億元，他今天前往現場會勘，希望工程如期進行，帶動海線休閒運動發展。

蔡其昌今天邀集體育署副署長王水文、台中市運動局副局長方炳坤，台中市議員施志昌、楊典忠共同會勘清水區運動公園網球場、大安區自行車道路網、外埔區國際壘球運動園區等三大體育建設。

蔡其昌指出，清水區運動公園網球場，地板為PU材質，容易打滑，造成網球場無法使用，恐淪為蚊子網球場，日前爭取中央補助，預計5月底完工。

大安自行車道路網改善工程，因現有跨越塭寮溪銜接龜殼生態公園的臂力橋，年久失修、多處鏽蝕，蔡其昌表示，會勘研議，未來運用西濱慢車道做自行車專用道，串聯媽祖園區、龜殼生態公園、高美濕地、梧棲漁港及三井Outlet。

蔡其昌指出，荒廢已久的外埔鐵山營區，如今順利完成土地變更，期盼早日完工蛻變成台灣第一座具國際賽事標準的壘球場地，讓鄉親多一個休閒運動場所。

蔡其昌說，去年向中央爭取逾2億元經費，改善海線各大體育建設，妥善利用閒置空間並增設一些設施，讓民眾有更棒的運動環境，海線的建設只會更好，絕不會停歇。