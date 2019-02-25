終結放榜新聞 社區高中憂不行銷難招到好學生

2019-02-25 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



學測今天放榜，彰化溪湖高中學生林巧妍當初國中會考成績在班上不是頂尖，學測四科衝出54級分，為全校最高分，自然組的林俞辰剛入學時英文程度落後，學測考出4科51級分，英文11級分優於平時表現，兩人都感謝老師花額外時間指導，很有幫助。

彰化縣溪湖高中今年學測有2名學生四科達54級分(滿級分60級分)，48級分以上達25人(等同於5科60級分以上)，部分學生在校的努力，考出比剛入學時還優異的成績，成功挑戰自我，校長楊豪森今天代表家長會頒發獎學金鼓勵。

日前雄女發起終結放榜新聞，不少高中在今天放榜日罕見沒發出喜訊，溪湖高中放榜前在教師群組討論下決定不主動邀請採訪，若有媒體詢問與學生確認後才提供訊息，不過也擔心社區型高中沒有適時的行銷曝光，民眾對學校辦學現況不了解，招不到好學生，難發揮母雞帶小雞的學習成效。

教務主任蔡秀娥說，學校學生成績雖不是最頂尖，但經過努力考出好成績都值得鼓勵，讀書方式也能供學習效法；她認為，學校朝向多元、正常化教學，提高學生學習意願，社區型學校近年吸引不少可以上第一志願的學生就讀，校方的特色若能曝光，適當呈現不誇大，能讓更多在地學生留下來就讀，對學校有正面幫助。

考生林巧妍剛入學時國中會考成績為1A4B，在班上並不突出，學測考出英文、社會兩科滿分，她擅長做自己看得懂的筆記，並練習大量試題釐清不懂的環節，她說，英文老師張乃仁考前每天批改她的作文幫助很大，希望申請法律相關科系。