親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

雄女學霸前男友傳考出滿級分 有望進台大醫當學弟

終結放榜新聞 社區高中憂不行銷難招到好學生

2019-02-25 19:07聯合報 記者林敬家╱即時報導

學測今天放榜，彰化溪湖高中學生林巧妍當初國中會考成績在班上不是頂尖，學測四科衝出54級分，為全校最高分，自然組的林俞辰剛入學時英文程度落後，學測考出4科51級分，英文11級分優於平時表現，兩人都感謝老師花額外時間指導，很有幫助。

彰化縣溪湖高中今年學測有2名學生四科達54級分(滿級分60級分)，48級分以上達25人(等同於5科60級分以上)，部分學生在校的努力，考出比剛入學時還優異的成績，成功挑戰自我，校長楊豪森今天代表家長會頒發獎學金鼓勵。

日前雄女發起終結放榜新聞，不少高中在今天放榜日罕見沒發出喜訊，溪湖高中放榜前在教師群組討論下決定不主動邀請採訪，若有媒體詢問與學生確認後才提供訊息，不過也擔心社區型高中沒有適時的行銷曝光，民眾對學校辦學現況不了解，招不到好學生，難發揮母雞帶小雞的學習成效。

教務主任蔡秀娥說，學校學生成績雖不是最頂尖，但經過努力考出好成績都值得鼓勵，讀書方式也能供學習效法；她認為，學校朝向多元、正常化教學，提高學生學習意願，社區型學校近年吸引不少可以上第一志願的學生就讀，校方的特色若能曝光，適當呈現不誇大，能讓更多在地學生留下來就讀，對學校有正面幫助。

考生林巧妍剛入學時國中會考成績為1A4B，在班上並不突出，學測考出英文、社會兩科滿分，她擅長做自己看得懂的筆記，並練習大量試題釐清不懂的環節，她說，英文老師張乃仁考前每天批改她的作文幫助很大，希望申請法律相關科系。

考生林俞辰國中英文會考成績只有C，剛上高中就參加補救教學，他說，英文曾是他最頭痛的科目，但因勤問問題，英文老師陳志信、謝順遼不厭其煩，建議他多看雜誌、練文法，才看到自己的進步。

溪湖高中今年學測成績表現優異，校方代表家長會頒獎學金。記者林敬家／攝影
溪湖高中今年學測成績表現優異，校方代表家長會頒獎學金。記者林敬家／攝影
分享
溪湖高中學生林巧妍（右）與林俞辰（左）學測成績分別為4科54級分以及4科51級分...
溪湖高中學生林巧妍（右）與林俞辰（左）學測成績分別為4科54級分以及4科51級分。記者林敬家／攝影
分享

學測放榜會考
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

彰化市鐵路高架化林佳龍喊加油 縣府：全力補件

2019-02-25 15:07

連趕3場海線建設 蔡其昌：要帶動海線休閒運動

2019-02-25 14:09

輕旅行夯！新社萬株櫻花綻放 波麗士分享賞櫻熱點

2019-02-25 10:31

黃金大道火了！芬園彰南路黃花風鈴木 怒放5公里

2019-02-25 08:09

建設不分藍綠 民代較勁氣氛濃

2019-02-24 23:34

國1銜接台74交流道 拚今年動工

2019-02-24 23:27

斥資30億 麗寶將設埔里遊樂區

2019-02-24 23:02

彰化二林精機園區卡關 環委有話說

2019-02-24 22:58

二林精機園區等了10年…拚過關 促進會擬赴環署說明

2019-02-24 22:57

台中新聞局長吳皇昇 童年挫折成就早熟性格

2019-02-24 22:37

土水師傅鞋髒不敢進超商 女店員暖心舉動讓客人險掉淚

2019-02-24 16:23

中市建設局今動工 串聯逢甲夜市與水湳經貿兩大亮點

2019-02-24 15:20

彰化沒百貨公司 家樂福便利購開不到3年也傳歇業

2019-02-24 14:47

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

夫婦買下廢棄老診所開店 花千萬只求留住有故事的地方

2019-02-25 07:40

影／韓國瑜赴星馬選這東西當伴手禮 連2天賣到斷貨

2019-02-25 16:21

「永福樓」最後一晚 政界人士品嚐老滋味

2019-02-24 20:47

黃金大道火了！芬園彰南路黃花風鈴木 怒放5公里

2019-02-25 08:09

鐵路高架縣府要配合100多億 窮宜蘭「錢從哪裡來？」

2019-02-24 21:54

斥資30億 麗寶將設埔里遊樂區

2019-02-24 23:02

高雄農漁產品今早運抵平潭 3小時通關運往各地

2019-02-24 20:53

台北燈節大雨中閉幕 3月公布2020地點

2019-02-24 21:02

輕旅行夯！新社萬株櫻花綻放 波麗士分享賞櫻熱點

2019-02-25 10:31

台南小西門城「想回家」 當年沒人要現在大家搶

2019-02-25 15:39

建商高價購地 家長驚：我兒子念的幼稚園被賣掉

2019-02-25 17:53

太魯閣白楊步道 獲選台灣友善環境特別獎

2019-02-25 12:54

國1銜接台74交流道 拚今年動工

2019-02-24 23:27

花蓮5天4夜免費部落行抽獎 想體驗阿美族文化快來

2019-02-25 07:29

韓流人潮來 高雄不動產開發公會捐千萬扶助青年創業

2019-02-25 11:17

【即時短評】放生常演變生態浩劫 棄養更可能反噬人類

2019-02-25 09:06

彰化市鐵路高架化林佳龍喊加油 縣府：全力補件

2019-02-25 15:07

「味覺．法國」盛宴 基隆將首度上菜

2019-02-25 00:21

大一時探索228 翁章梁：開啟生命的靈動

2019-02-25 00:06

日治診所整修 老屋傳麵包香

2019-02-24 23:33

台灣燈會好威！3件作品紅到國外 8月丹麥展覽

2019-02-25 17:43

自強國中籃球隊闖進8強 花蓮麵店幫「補身體」盼爭光

2019-02-24 21:03

名攤劉芋仔改善 「收錢的手不碰食物」

2019-02-25 00:23

屏縣議員蔣月惠聲援台大生 喊「台灣中國 一邊一國」

2019-02-25 18:54

雲縣消防局長林文山 提升救災設備與性能

2019-02-25 00:03

自立陸橋 228連假提前拆

2019-02-24 23:24

建設不分藍綠 民代較勁氣氛濃

2019-02-24 23:34

宜蘭鐵路高架新要點重提評估 「負擔少40億」

2019-02-25 00:15

桃園汙水下水道普及率僅12％ 六都墊底

2019-02-24 23:37

拚外銷！嘉縣水果周三出口香港

2019-02-25 00:27

隨意放生台東首祭濕保法開罰 用野動法將是數倍代價

2019-02-25 09:06

參加校長會議 黃敏惠：降低班級數雙語教學向下延伸

2019-02-25 15:46

活化美濃老街 文創商店紛進駐

2019-02-24 23:28

彰化二林精機園區卡關 環委有話說

2019-02-24 22:58

台中新聞局長吳皇昇 童年挫折成就早熟性格

2019-02-24 22:37

響應終結放榜新聞 竹市明星高中只提供成績數據

2019-02-25 15:59

中台灣燈會9天結束 239萬人賞燈

2019-02-25 09:14

桃園下水道施工品質 議員不滿

2019-02-24 23:40

有夠扯！公園滑梯破損 竟用膠帶補

2019-02-24 23:06

台灣燈會狙擊小組 驅離38架未申請無人機

2019-02-24 23:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top