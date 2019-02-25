連趕3場海線建設 蔡其昌：要帶動海線休閒運動
立法院副院長蔡其昌今天邀集體育署副署長王水文、台中市政府體育局副局長方炳坤、觀光旅遊局主任祕書莊右孟及市議員施志昌、楊典忠等地方民代共同會勘海線清水區運動公園網球場、大安區自行車道路網、外埔區國際壘球運動園區等3大體育建設，去年向中央爭取超過2億元經費，希望相關工程能如期進行，讓海線民眾能夠使用完善的體育設施。
其中清水區運動公園網球場，地板為PU材質，容易打滑，網球場無法使用，恐淪為蚊子網球場。地坪改善工程，已在去年5月爭取到體育署核定補助193萬元、地方配合款129萬元，總經費322萬元，預計5月底完工，除將地面重新翻鋪外，同時也增設遮陽休憩區。
大安區自行車道路網改善工程，上月舉行開工典禮，去年爭取到體育署核定補助約2200萬元、地方配合款約1500萬元，總經費約3700萬元，地方民眾反應，現有跨越塭寮溪銜接龜殼生態公園的臂力橋，因年久失修，多處鏽蝕，有安全之虞，蔡其昌今天再邀集相關單位到場會勘並要求納入計畫內一併修繕，並討論到未來將利用西濱快速道路慢車道，規畫自行車專用道，建立南高美、北大安自行車道串接可行性。
外埔區的台中市國際壘球運動園區，已在去年8月爭取到體育署核定補助1.2億元、地方配合款8000萬元，總經費2億。「台中國際壘球運動園區」預計本年底動工，未來將設置一座具國際賽事標準的壘球主場地搭配簡易球場，以及周邊綠美化、步道，成為一個結合運動、休閒、遊憩的運動園區，將可讓外埔、大甲地區增加一處大型的綠地休閒公園，讓民眾可使用便利運動遊憩設施，同時也藉由舉辦國內外賽事吸引更多來自世界各國的球員造訪。
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