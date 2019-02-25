連趕3場海線建設 蔡其昌：要帶動海線休閒運動

2019-02-25 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



立法院副院長蔡其昌今天到台中海線，連勘3場體育建設案。圖／蔡其昌服務處提供 分享 facebook 立法院副院長蔡其昌今天邀集體育署副署長王水文、台中市政府體育局副局長方炳坤、觀光旅遊局主任祕書莊右孟及市議員施志昌、楊典忠等地方民代共同會勘海線清水區運動公園網球場、大安區自行車道路網、外埔區國際壘球運動園區等3大體育建設，去年向中央爭取超過2億元經費，希望相關工程能如期進行，讓海線民眾能夠使用完善的體育設施。

其中清水區運動公園網球場，地板為PU材質，容易打滑，網球場無法使用，恐淪為蚊子網球場。地坪改善工程，已在去年5月爭取到體育署核定補助193萬元、地方配合款129萬元，總經費322萬元，預計5月底完工，除將地面重新翻鋪外，同時也增設遮陽休憩區。

大安區自行車道路網改善工程，上月舉行開工典禮，去年爭取到體育署核定補助約2200萬元、地方配合款約1500萬元，總經費約3700萬元，地方民眾反應，現有跨越塭寮溪銜接龜殼生態公園的臂力橋，因年久失修，多處鏽蝕，有安全之虞，蔡其昌今天再邀集相關單位到場會勘並要求納入計畫內一併修繕，並討論到未來將利用西濱快速道路慢車道，規畫自行車專用道，建立南高美、北大安自行車道串接可行性。