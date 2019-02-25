黃金大道火了！芬園彰南路黃花風鈴木 怒放5公里

2019-02-25 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化市南郭國小側門一棵紅花風鈴木最近暴紅，可惜花期過了已經凋零一空，讓錯過的民眾直呼可惜，但沒關係，在彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，有長達5公里黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路儼然「黃金大道」，儘管今天綿綿細雨，仍有許多民眾冒雨前往欣賞。

彰南路從寶藏寺前延伸到寶山社區的黃花風鈴木，近日大爆發，黃澄澄風鈴木花瓣閃閃搖曳，甚至被風雨打落，灑了一地黃花，兩側農田則有農機整地，白鷺鷥飛上飛下覓食，好一幅美麗的農村景象。

黃花風鈴木「有花無葉」，盛開時，滿樹金黃相當耀眼，加上病蟲害少容易照顧，被環保署選為能防治空汙的樹種，越來越多鄉鎮選為行道樹，彰化縣在台一線溪州路段以及芬園鄉彰南路最負盛名，而芬園鄉彰南路種最多而密集，近年來，進入初春，所呈現黃金大道的景致，都常吸引民眾前來賞花。

芬園鄉彰南路這條黃金大道儘管很受遊客歡迎，卻也是經過相當波折，約10多年前，芬園鄉公所種下黃花風鈴木時，曾受農民阻撓，擔心樹木遮蔭影響稻作生長，一度想動手砍樹，五公里長的距離，至今路段仍得以維持。

今年因為少雨且暖冬，彰南路黃花風鈴木開得格外茂盛，當芬園鄉黃花鈴木盛開的訊息傳開後，儘管今天周日細雨綿綿，仍吸引 許多人專程前來拍照取景，來自台中的張小姐說，她從臉書看到訊息後，就跟朋友一起來賞花。