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彰化二林精機園區卡關 環委有話說

2019-02-24 22:58聯合報 記者林敬家／彰化報導

二林精機園區規畫示意圖。 圖／彰化縣政府提供
二林精機園區規畫示意圖。 圖／彰化縣政府提供
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彰化二林精密機械園區上月22日在環保署環評初審二次會議上，專案小組作出「不應開發」建議，有環評委員進一步指出，精機產業確實仍有土地開發需求，但不適合在二林良田上，最大的問題是台灣現有工業區土地常被占著炒地皮、不開發，政府應用法律制裁改善。

彰化縣政府日前收到會議紀錄已提出申覆，將在30天期限內，針對當天環委的意見提相關資料回應，縣府將請機械工會企業代表再次表達產業意見，至於國家整體產業政策，將請經濟部協助說明。

縣府建設處長劉玉平說，二林精機當初是產業由下向上爭取才走到今天，環評委員提出相關意見對當地狀況誤解，會盡快提相關資料回應，希望仍能趕上開發期程，讓廠商能在2021年進駐營運。

環評委員、台師大地理系教授王文誠近日受訪再解釋，若開發二林能為當地帶來財富他會認可，但台灣精密機械在海外生產率低，沒有回流問題，且精密機械重鎮在台中筏子溪兩側，難以和南彰化二林鎮形成群聚，二林園區與二林精機成功率低，恐怕步上彰濱工業區土地閒置後塵，何不留下農地作為滯洪池維護當地生態。

二林是農業大鎮，部分居民期盼工業區帶來工作機會，但王文誠認為，縱然二林精機真的成形，以產業屬性這些中小型業者大多引進移工，難為本土勞工創造就業機會。

二林精機園區面積352公頃，與科技部開發占地631公頃的中科二林園區緊鄰，彰化縣提出二林精機開發案希望和中科二林有上、下游產業鏈關係，但原先簽訂意向書要進駐二林園區的友達公司最後不來了，環保團體認為實在沒必要開發千公頃良田。

建設處產業發展科長陳駿瑜表示，中科二林園區有350公頃為可建地面積，主要以具研發能力的大廠為對象，以「負面表列」限定生物科技、電腦設備、光電與半導體等類型業者才能進駐，但排除面板、晶圓等高耗能產業，而二林精機園區鎖定工具機、精密機械與關鍵零組件等廠，每家面積約1、2公頃，目前已核配20家廠商，面積約140公頃，陸續與科技部洽談合約建廠，另申請意願書已有400多份，產業仍展現高度需求。

環評
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