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台中新聞局長吳皇昇 童年挫折成就早熟性格

2019-02-24 22:37聯合報 記者陳秋雲洪敬浤／台中報導

台中市政府新聞局長吳皇昇上任以來，瘦了5公斤，笑說「政務官不是人幹的。」 記者陳...
台中市政府新聞局長吳皇昇上任以來，瘦了5公斤，笑說「政務官不是人幹的。」 記者陳秋雲／攝影
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台中市政府新聞局長吳皇昇僅34歲，市長盧秀燕則看中他心智成熟、能力強，成了盧團隊第一位宣布的小內閣首長。儘管上任之初，外界風風雨雨，但吳皇昇從小就面對生活挫折，卻難不倒他，不過他也仍有感而發：「政務官不是人幹的」。

吳皇昇畢業於世新大學口語傳播學系、政治大學政治學研究所碩士，大學時代參加系上競技啦啦隊，也兼任教練編舞訓練，開朗活潑又健談，鮮少人知道他從小就肩負重任，養成早熟個性。

吳皇昇說，他的媽媽生病，狀態不穩定，小學就得照顧母親。他說爸媽都不會煮飯，三餐靠外食，父親帶媽媽擺夜市，他則與姊姊幫忙，晚上買飯盒回家吃、作功課，睡到半夜再起床去幫忙收攤。因長期睡眠不足，常掛黑眼圈，上學遲到，被教官抓個正著也是打哈哈，不願吐露家中艱辛。

他提到，小時候班上畢業旅行，但爸爸告訴他無法讓他去，鬧了很多天。最後一天，爸爸及時把錢給他，繳完後隔壁叔叔才說：「你爸爸向我借錢讓你去玩」，他聽了很自責、覺得自私，竟沒體諒父母的困難，「這是我人生轉捩點」，12歲瞬間長大。

研究所畢業，他考上美國前十大的史丹佛大學計畫當學者，不料出國前夕，他的父親發現罹癌，身為獨子自忖非留下來照料父親不可，學者夢碎！卻讓人生轉個大彎。

老師推薦他到台中市擔任議員助理，又轉到議員顏莉敏研究室主任，選戰期間借調盧秀燕總部，因熟悉市政又有口語表達訓練，擔任發言人很快嶄露頭角。童年一路走來，培養出早熟、負責任、同理性格。

「政務官不是人幹的！」上任兩個多月瘦了5公斤，他說，選舉時目標單純只有勝選，當政務官想法要更全面，被監督批判卻更要圓融處理。他在辦公桌前擺隻米奇玩偶，累極紓壓，還提醒自己保持初衷。

吳皇昇說，身兼發言人對外發言不違背自己原則，幫助市府說明陳述符合外界期待，局內業務、人事安排則顧及工作氛圍。未來重要工作包括影視發展、有線電視管理、培養在地音樂人才、建立新聞發布制度。

盧秀燕台中市世新大學
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