慶祝百年傳統「天穿日」 彰化在地銅板美食很客家

2019-02-24 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



今天是農曆正月二十日「天穿日」，是客家百年傳統的文化節日，彰化縣約有23萬客家人口，超過五成來自員林市，彰化縣慶祝「全國客家日」，今天在員林市公所前廣場舉行「彰化福佬好食客2019全國客家日」活動，相當熱鬧。

客委會統計，彰化縣客家人口數約有8萬2千多人，但是客家族群的組成又可分為福佬客與客家二次移民，學者推估彰化縣客裔人口約達23萬8千人，主要分布於員林市、永靖鄉、田尾鄉、埔心鄉、芬園鄉、溪州鄉、二林鎮、竹塘鄉及埤頭鄉等地。

彰化縣長王惠美指出，希望民眾認識客家文化，也鼓勵大家學習客家話，只要通過認證即可獲得5百元獎勵。

員林市長游振雄今天則挑起扁擔、頭戴斗笠，體驗客家文化闖關活動，他說，米苔目、九層糕（粿）源自於客家，廣受台灣各族群接受，也是員林最出名的銅板美食。