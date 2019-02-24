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太極門迎春茶敍 籲良心與愛祥和世界

2019-02-24 17:12聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

太極門台中道館今天下午舉辦新春茶敘，吉豬陪伴「『足爽』 ( 台語ㄊㄩㄥˇ )寶寶」及活力四射的Energy Boys & Energy Girls在門口歡喜迎賓，太極門祝福台中市民，好運旺旺一整年。

太極門掌門人洪道子博士表示，和平是世上每位公民心中最深切的期盼。太極門弟子蔡孜才邀請與會貴賓響應「國際良心日」宣言全球連署活動，期盼在良心指引下，世界祥和。

太極門是古老武術門派，接待來賓的方式也很特別，奉上功夫茶讓來賓印象深刻，來賓笑稱果然是武術門派，連喝茶都有功夫。

搖搖樂也讓來賓充滿期待，一顆顆彩球帶出一句句人生智慧小語，祝福來賓福慧雙全，快樂平安一整年。

立委沈智慧、市議員沈佑蓮、冉齡軒、劉士州、周永鴻等人及多位里長與會。

沈智慧對太極門長年參與社會公益活動，注重國人身心健康給予高度肯定，同時也期許國人能更疼愛自己，注意自己的健康。

劉士洲也對太極門推動良心時代運動表示感謝，這個社會有很多敗壞風氣的事，很需要發起大家的良知，這是我們共同的目標。

冉齡軒議員表示，台灣是一個很棒的地方，政府應該用政策導入人善良的心，相信從個人到家庭再到社會都會越來越好。

太極門台中道館新春茶敘喜迎福氣好運來。記者陳秋雲/攝影
太極門台中道館新春茶敘喜迎福氣好運來。記者陳秋雲/攝影
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太極門台中道館新春茶敘喜迎福氣好運來，喝功夫茶讓與會者深覺有趣。記者陳秋雲/攝影
太極門台中道館新春茶敘喜迎福氣好運來，喝功夫茶讓與會者深覺有趣。記者陳秋雲/攝影
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沈智慧台中市
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