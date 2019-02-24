親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

土水師傅鞋髒不敢進超商 女店員暖心舉動讓客人險掉淚

2019-02-24 16:23聯合新聞網 綜合報導

一名土水師傅因為鞋髒不敢走進超商，女店員大方的請他入內，讓目睹的客人覺得很感動。...
一名土水師傅因為鞋髒不敢走進超商，女店員大方的請他入內，讓目睹的客人覺得很感動。 圖／擷取自Google Map
分享
一名土水師傅昨天到台中龍井一家超商買水，但他擔心走進去會弄髒地板，於是站在店門口請店員幫忙拿水，而女店員不在意地板會被弄髒，大方的要師傅進到店裡，暖心的舉動讓目睹的客人非常感動。

這名客人在臉書「爆怨公社」寫道，他到家附近的小七購物，在準備要進去店裡時，看到一名土水師傅站在門口，原來是這位土水師傅剛下班，雨鞋上還有剛鋪完未乾的水泥，因為擔心走進店裡會弄髒地板，因此站在門口請女店員幫忙拿水。

原PO說，女店員原本在補貨，一看到這位師傅立刻放下手邊的工作去幫他拿水。這位女店員不在意地板會弄髒，大方的邀請師傅進到店裡，還說等等她會處理，不過師傅還是不敢踏進去，原PO見狀也幫腔地說「大哥，你進來吧，別擔心啦」，這位土水師傅很靦腆地向他們道謝。

原PO對於這位女店員的小小舉動覺得很感動，讓他差點流下男兒淚。他要離開時還跟她說了聲「美女再見」。原PO很感觸的說，「雖然我們幾乎天天見面，但她的舉動真的很令人感動。其實工作不分貴賤，每個人都是辛苦的為家人及生活打拼，不要分彼此，讓台灣多一點溫馨吧！」

網友們紛紛大讚「這才是最美的風景」、「有家教的孩子」、「很棒的師傅遇上很棒的店員」、「沒事幹嘛端一整盤的洋蔥」、「小小的一句話或一個動作，會給其他人滿滿的溫暖」、「好喜歡你這則抱怨」。還有人也有相同經驗，「下雨天進便利商店，我都會在地墊和鋪在地上的紙箱磨一磨腳底，使不要泥砂和水不要帶進店裡」。

爆怨公社
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

彰化沒百貨公司 家樂福便利購開不到3年也傳歇業

2019-02-24 14:47

蔣萬安彰化輔選粉絲搶合照 籲用選票教訓執政者

2019-02-24 16:50

中市建設局今動工 串聯逢甲夜市與水湳經貿兩大亮點

2019-02-24 15:20

明台高中寵物經營科 就讀3年免學雜費

2019-02-24 12:43

蘇貞昌拍板！ 台中國道1號接74號道路終於要做了

2019-02-24 12:32

蘇揆視察台74線系統交流道 何欣純：勿忘太平增設匝道

2019-02-24 12:12

外籍看護癌末想返鄉看女兒一面 愛心資助圓心願

2019-02-24 10:57

台中6屆績優里長陳仁榮驟逝 趕辦活動奔波留遺憾

2019-02-24 10:31

后里泰安櫻花季花開5成 有人開玩笑要加冰催花開

2019-02-24 09:24

高爾夫練習場、果菜區 這些學校成功「廢地利用」

2019-02-24 09:00

3月瘋媽祖 中市南天宮關帝爺也遶境將布施5萬斤白米

2019-02-24 07:38

綠川二期工程明年5月完工 再現水岸風華

2019-02-23 23:31

半路出師當小農 他成小番茄達人

2019-02-23 23:30

未用釘子的世界遺產…浙江泰順廊橋 現身集集

2019-02-23 23:28

看問題／東豐快「政黨輪替」 市民在看執政效率

2019-02-23 23:28

東豐快速道路環評重來 拚2年內完成

2019-02-23 23:16

偏鄉國中喜迎一甲子校慶 熱心家長齊種花旗木美化校園　

2019-02-23 23:08

認識中草藥美學文化開展 來查自己的植物五行養生屬性

2019-02-23 20:39

燈具外銷工廠老闆租地當小農 拜師3年銳變小番茄達人

2019-02-23 20:23

25年首度女性掌舵 李嘉嬴接中華民國地政士公會理事長

2019-02-23 18:05

暖冬影響鬱金香早枯 賞花把握最後花開

2019-02-23 14:45

南投食物銀行送暖給1.1萬人次 縣府感謝功德主

2019-02-23 12:51

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

台北燈節遊行下午登場 北市府備妥雨衣因應

2019-02-24 10:52

400年墓道碑龜趺座遭斷頭 原來竟有段鄉野傳說

2019-02-24 09:06

直播／台北燈節踩街風雨無阻 民眾撐傘等候東京迪士尼

2019-02-24 14:58

台東安朔部落山區傳雲豹現蹤？林管處：還需科學證實

2019-02-23 18:33

蘇貞昌拍板！ 台中國道1號接74號道路終於要做了

2019-02-24 12:32

千元鈔美麗誤會 「塔塔加薊」新物種驗明正身

2019-02-23 23:58

台灣雲豹阿塱壹現蹤？玉管處：還在找證據

2019-02-23 20:04

他1年瘦身11公斤 「有心就不會難」

2019-02-24 07:40

屏東霧台櫻花季登場 遊客嘆：說好的盛開美景？

2019-02-23 19:49

彰化沒百貨公司 家樂福便利購開不到3年也傳歇業

2019-02-24 14:47

屏東燈會還正熱 丹麥哥本哈根就來邀請明年跨海參展

2019-02-24 02:38

影／韓國瑜三重替鄭世維站台 台下狂喊「選總統」

2019-02-23 18:24

竹北最美麗的公路 楓香大道有月神之蛾現身

2019-02-24 11:24

驚豔台灣燈會AI燈光秀 鄭文燦：水舞光雕落伍了

2019-02-23 22:55

台北燈節明閉幕 3張交通管制圖讓你不塞車

2019-02-23 21:09

外籍看護癌末想返鄉看女兒一面 愛心資助圓心願

2019-02-24 10:57

燈具外銷工廠老闆租地當小農 拜師3年銳變小番茄達人

2019-02-23 20:23

一甲子同學會 國小老同學：相聚已是不易

2019-02-24 07:38

搶看台灣燈會鐵公路塞爆 屏東縣：停車位夠

2019-02-23 20:41

台北燈節踩街、閉幕 中華路、紅樓周邊交管

2019-02-24 00:13

后里泰安櫻花季花開5成 有人開玩笑要加冰催花開

2019-02-24 09:24

能源政策成效差？桃園今年暫緩推「光電埤塘」

2019-02-23 21:05

水頭烈嶼通勤停車場爆滿鬧民怨 免錢停太多天是主因

2019-02-23 20:19

台東最冷元宵？炮竹、遶境大減

2019-02-23 22:52

罕見！雲林首次成立「旱災」應變中心

2019-02-23 17:54

枯旱缺水嚴重 嘉縣偏鄉山區村民無水飲用向政府求救

2019-02-23 17:35

鐵道局拜會嘉義市長 黃敏惠：建設不能停！

2019-02-23 18:56

土水師傅鞋髒不敢進超商 女店員暖心舉動讓客人險掉淚

2019-02-24 16:23

路邊停車格只停進去一點 高市交通局：照樣要繳停車費

2019-02-23 23:06

偏鄉國中喜迎一甲子校慶 熱心家長齊種花旗木美化校園　

2019-02-23 23:08

陸插畫家情定台灣郎 甘願為愛改變

2019-02-24 14:57

明台高中寵物經營科 就讀3年免學雜費

2019-02-24 12:43

汰換二行程機車 台南加碼補助

2019-02-23 23:53

228來羅莊櫻花步道散步 笑迎粉色系墨染櫻3月開

2019-02-23 20:38

水利署趁鋒面人工增雨 灌飽農田減輕供水壓力

2019-02-24 10:29

台中6屆績優里長陳仁榮驟逝 趕辦活動奔波留遺憾

2019-02-24 10:31

228連續假期 嘉義縣人氣風景區加強交通疏導管制

2019-02-23 18:15

工業區還可賞花? 洋紅和黃花風鈴木、阿勃勒接續開花

2019-02-23 20:25

後龍好望角籌建全台第一滾輪滑梯 鎮長等人赴高雄體驗

2019-02-23 20:37

不怕沒地方拍照打卡 淡水金色水岸再升級

2019-02-24 11:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top