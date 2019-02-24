土水師傅鞋髒不敢進超商 女店員暖心舉動讓客人險掉淚

2019-02-24 16:23 聯合新聞網 綜合報導



一名土水師傅因為鞋髒不敢走進超商，女店員大方的請他入內，讓目睹的客人覺得很感動。 圖／擷取自Google Map 分享 facebook 一名土水師傅昨天到台中龍井一家超商買水，但他擔心走進去會弄髒地板，於是站在店門口請店員幫忙拿水，而女店員不在意地板會被弄髒，大方的要師傅進到店裡，暖心的舉動讓目睹的客人非常感動。

這名客人在臉書「爆怨公社」寫道，他到家附近的小七購物，在準備要進去店裡時，看到一名土水師傅站在門口，原來是這位土水師傅剛下班，雨鞋上還有剛鋪完未乾的水泥，因為擔心走進店裡會弄髒地板，因此站在門口請女店員幫忙拿水。

原PO說，女店員原本在補貨，一看到這位師傅立刻放下手邊的工作去幫他拿水。這位女店員不在意地板會弄髒，大方的邀請師傅進到店裡，還說等等她會處理，不過師傅還是不敢踏進去，原PO見狀也幫腔地說「大哥，你進來吧，別擔心啦」，這位土水師傅很靦腆地向他們道謝。

原PO對於這位女店員的小小舉動覺得很感動，讓他差點流下男兒淚。他要離開時還跟她說了聲「美女再見」。原PO很感觸的說，「雖然我們幾乎天天見面，但她的舉動真的很令人感動。其實工作不分貴賤，每個人都是辛苦的為家人及生活打拼，不要分彼此，讓台灣多一點溫馨吧！」

網友們紛紛大讚「這才是最美的風景」、「有家教的孩子」、「很棒的師傅遇上很棒的店員」、「沒事幹嘛端一整盤的洋蔥」、「小小的一句話或一個動作，會給其他人滿滿的溫暖」、「好喜歡你這則抱怨」。還有人也有相同經驗，「下雨天進便利商店，我都會在地墊和鋪在地上的紙箱磨一磨腳底，使不要泥砂和水不要帶進店裡」。