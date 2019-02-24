中市建設局今動工 串聯逢甲夜市與水湳經貿兩大亮點

2019-02-24 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市西屯區從水湳園區到逢甲夜市必須繞一大圈，但兩地都是台中未來發展重心，市府今天舉行「西屯區西安街打通銜接水湳經貿園區」開工典禮，延長西安街由西向東銜接凱旋七路，再銜接到水湳經貿園區各主要幹道，讓逢甲夜市多一條聯外道路，工程預計今年8月完工，可大幅縮短市民通車時間。

逢甲夜市位在水湳經貿園區西側，建設局局長陳大田表示，水湳經貿園區的區段徵收工程已完成，但水湳經貿園區西側沒有道路可以直通到逢甲夜市地區，必須繞道從水湳最北側的黎明路、僑大路或水湳最南側的河南路到逢甲夜市地區，讓台中市兩大亮點地區沒辦法直接串聯。

陳大田指出，這項工程需協調的相關機關設施很多，其中台電現階段雖無法一次辦理地下化，但在施工期可先埋設地下化管路，待周邊電網發展完備時再一次辦理下地。預計完工後不但可紓解逢甲商圈密集的人潮，也可帶動水湳經貿園區發展速度。