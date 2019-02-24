彰化沒百貨公司 家樂福便利購開不到3年也傳歇業

2019-02-24 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



家樂福員林大同店驚傳本月底歇業。記者林敬家／攝影 分享 facebook 彰化縣沒有百貨公司，因此每當有大型購物中心或賣場傳出投資在地都引起縣民關心，連鎖賣場家樂福便利購105年10月在員林市開幕，是家樂福在彰化縣第二家相關賣場，以超市型態經營，當時市民引頸期盼，但營運不到三年最近賣場貼出公告將在今年2月28日歇業，讓民眾相當錯愕。

家樂福員林大同店原是侑園婚宴會館舊址，因租約到期，由台中知名的潮港城業者承租，除分租給家樂福，另有一家知名的連鎖藥妝店也將進駐，形成新商場，民眾最近得知將歇業覺得可惜，認為賣場環境好、東西多，很好逛，但也有網友覺得附近難停車。

家樂福中區經理胡志光說，因整體營運考量決定暫時結束員林店，租金並沒有調漲，主要因區位、交通等問題，未來仍不排除在員林市或其他鄉鎮成立便利購，這種以服務社區型態的超市目前每年仍以約20家的量在各地展店。

家樂福約18年前先到彰化市設立分店，三層樓量販店在中部頗具規模，員林人原期盼家樂福也能到員林，後來大潤發、特力屋等大賣場先後出現，員林快速發展，尤其在104年升格為市，家樂福105年以新型態的小型超市進駐，但距離不到100公尺就有兩家便利商店，500公尺左右也有連鎖超市，競爭對手不少。