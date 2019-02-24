蘇貞昌拍板！ 台中國道1號接74號道路終於要做了

2019-02-24 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



國道1號及台74線是台中重要交通動脈，但兩條主要道路卻沒有交流道可直接連接，導致大雅交流道周邊道路經常堵塞。行政院長蘇貞昌今天視察現場，承諾展開國道1號銜接74號系統交流道。

蘇貞昌今率交通部長林佳龍等行政團隊到北屯區環中一段視察並聽取簡報，台中市長盧秀燕丶沿線的中央及地方民代出席。

國道高速公路局局長趙興華表示，目前規劃在國道1號以高架橋方式銜接74號，用路人不必下匝道直接可轉往西丶南屯或北屯。

交通部長林佳龍説，目前正在的「國道 4 號台中環線豐原潭子段」與今天規劃的「國道1號新增系統交流道銜接台74線」是74號的任督二脈，通車後將形成台中內環高快速公路網。

平面道路主線交通量將可獲得轉移，預計可使中清路交通量減少13%至14%，亦會轉移自豐原使用崇德路前往台中市的車流，讓崇德路交通量可減少5%至10%，有效改善交通瓶頸、整體行車環境品質及效率。

台中市長盧秀燕表示，市政府會全力配合都市計畫變更，加快速度完成。

國一大雅交流道銜接74線匝道的可行性評估及定線及北屯、潭子北上過松竹路後直接上匝道銜接大雅交流道，前期會議記錄僅見楊瓊瓔服務處人員每場必到。

台中市在前市長胡志強時期開始爭取，並獲得前交通部長毛治國的支持，著手可行性研究，前行政院長張善政任內同意交通部辦理，並在交通部與市府努力下，陸續通過環評與建設計畫。

接著國民黨立委江啟臣丶民進黨立委張廖萬堅丶何欣純與黃國書丶時力洪慈庸努力推動，蘇貞昌表示「建設不分藍綠」爭議越少的需要越急的就盡快做。