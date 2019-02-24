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外籍看護癌末想返鄉看女兒一面 愛心資助圓心願

2019-02-24 10:57聯合報 記者林敬家╱即時報導

菲律賓籍看護阿寶在彰化縣員林市工作，兩年多來與雇主及被照顧人一家相處和樂，但在今年過年後身體不適，送醫治療發現罹患子宮頸癌末期合併器官衰竭，情況危急，阿寶說，原本怕生病影響工作才隱瞞病情，希望能回家看看女兒，彰化縣向陽慈善會與人力仲介同業得知她的處境迅速募集7萬元，最快下周就能送她回家。

阿寶在母國家境清寒，先生又經商失敗欠債，這2016年4月間來台工作賺錢，全寄回家栽培就學中的女兒，阿寶與雇主相處融洽，雇主發現最近阿寶身體不適，腹痛有腳腫，趕緊通知仲介公司將她送醫檢查，情況不樂觀，仲介公司汪芷伶指出，外籍移工每年都需健康檢查，但都是一般項目檢查，許多移工想全心賺錢常忽略身體狀況甚至隱瞞生病，原本要安排阿寶家人到台灣陪伴，但阿寶希望能回家。

彰化縣向陽慈善會理事長蕭家和得知阿寶處境指出，全天下媽媽都是一樣偉大，燃燒自己照亮家人，立即捐出2萬元，人力仲介同業也合力捐出5萬元，希望幫助阿寶完成心願。

阿寶住院期間，仲介公司還聘請台灣看護照顧她，經醫院治療阿寶病情獲得控制，汪芷伶說，到台灣工作的移工大都沒什麼錢，也都各有難處，遇到困難時仲介會盡可能協助，阿寶最近若情況穩定，最快安排她下周返國，再進行後續治療。

菲律賓籍看護阿寶因身體不適住院，向陽慈善會捐款幫助她回家。圖／田中鎮公所提供
菲律賓籍看護阿寶因身體不適住院，向陽慈善會捐款幫助她回家。圖／田中鎮公所提供
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