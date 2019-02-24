台中6屆績優里長陳仁榮驟逝 趕辦活動奔波留遺憾

2019-02-24 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議員邱素貞另一半、現任南區國光里長陳仁榮，24日辭世。陳仁榮蟬聯6屆里長，熱心公益，深受里民愛戴，驟逝噩耗讓許多人震驚與難過。

面對親人天人永隔，邱素貞哀慟莫名。她表示，她與先生陳仁榮2月3日前往紐西蘭探親，原本預定18日返國，因擔心受華航機師罷工影響，恐無法趕上19日舉辦的國光里元宵節提燈籠遊街活動，陳仁榮堅持提前16日飛回台中，21年來與里民逗陣走，不肯今年例往，行程匆匆。

邱素貞指出，陳仁榮是位深具責任感，對工作熱忱，幾乎到了工作狂地步的人，雖然搭飛機長途飛行10餘個小時才到台中，他不畏辛勞，17日周日當天早上，就馬不停蹄參加環保志工掃地，開心與志工寒暄話家常，感謝志工辛勞；中午返家時，還自行下廚，煎了最喜愛的鮭魚來吃，一切生活正常無異狀。

未料，17日下午3點52分，陳仁榮從自家廁所走到客廳間，走著走著，身體突然左右搖擺，一瞬間「倒下」，不省人事；突如其來砰然聲響，驚醒在客廳沙發休息的邱素貞與女兒陳雅惠，邱素貞母女當下立即扶起陳仁榮並撥打119，就近送往台中醫院急救，經搶救恢復生命跡象，但不幸於24日辭世。

里民今年沒看到里長還覺得奇但事與願違，令人難過、不捨。邱素貞服務處今年元宵節活動照常進行，邱議員強打精神做好里長想做的事。

包括立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍、台中市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔，立委何欣純、黃國書、市議會副議長顏莉敏、民進黨團總召李天生、市議員曾朝榮、陳淑華、謝明源，以及民進黨台中市黨部主委何明杰等人都表達不捨與慰問，肯定陳仁榮長期追求民主與為民服務的努力、付出。

陳仁榮民國42年生，於民國87年當選國光里長迄今21年，每年都會定期舉辦元宵節提燈籠巡里祈福、媽祖誕辰里內繞境、端午節包粽子、中秋晚會、重陽節敬老、三官大帝聖誕、歲末寫春聯送春聯等社區活動，對營造祥和社區，凝聚社區向心力，居功厥偉，曾榮獲105年度台中市政府特優里長，以及107年全國特優里長表揚，用心服務，深獲地方好評。