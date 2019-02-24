高爾夫練習場、果菜區 這些學校成功「廢地利用」

2019-02-24 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市弘文中學利用頂樓閒置空間，打造小型高爾夫球練習場，提供學生揮桿及推桿練習使用。記者余采瀅／攝影 分享 facebook

閒置空間活化再利用！台中市弘文中學利用頂樓閒置空間，打造小型高爾夫球練習場，提供學生揮桿及推桿練習使用；中港高中校門口旁也有片廢棄10餘年的空地，近年改造為食農教學戶外教室，讓學生親手種植蔬果，成為學校一大特色。

弘文中學爭取體育署及中華民國高爾夫球協會補助50萬元，利用頂樓原先放置冷氣機水塔的閒置空間，設置7個球道揮桿區及推桿區的高爾夫練習場，並添購高爾夫球具及器材，提供學生揮桿及推桿練習使用。

弘文中學校長張輝政說，為讓學生有更多元的運動體驗，因此打造小型的高爾夫球練習場，並規劃課程，除活化閒置空間，也盼將高爾夫球教學塑造成學校的亮點特色。

中港高中2年多前也將校門口的廢棄空地，打造為「你農我農教學戶外教室」，共佔地80坪，分為「農業區」及「果樹區」兩區，「農業區」種植辣椒、九層塔、地瓜葉等蔬菜；「果樹區」則種植香蕉、番茄、草莓等水果。校方最近更規劃30坪的戶外教學區，以廢棄籃球板當桌子，枕木做為椅子，供師生教學使用或休憩。