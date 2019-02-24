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高爾夫練習場、果菜區 這些學校成功「廢地利用」

2019-02-24 09:00聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中市弘文中學利用頂樓閒置空間，打造小型高爾夫球練習場，提供學生揮桿及推桿練習使...
台中市弘文中學利用頂樓閒置空間，打造小型高爾夫球練習場，提供學生揮桿及推桿練習使用。記者余采瀅／攝影
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閒置空間活化再利用！台中市弘文中學利用頂樓閒置空間，打造小型高爾夫球練習場，提供學生揮桿及推桿練習使用；中港高中校門口旁也有片廢棄10餘年的空地，近年改造為食農教學戶外教室，讓學生親手種植蔬果，成為學校一大特色。

弘文中學爭取體育署及中華民國高爾夫球協會補助50萬元，利用頂樓原先放置冷氣機水塔的閒置空間，設置7個球道揮桿區及推桿區的高爾夫練習場，並添購高爾夫球具及器材，提供學生揮桿及推桿練習使用。

弘文中學校長張輝政說，為讓學生有更多元的運動體驗，因此打造小型的高爾夫球練習場，並規劃課程，除活化閒置空間，也盼將高爾夫球教學塑造成學校的亮點特色。

中港高中2年多前也將校門口的廢棄空地，打造為「你農我農教學戶外教室」，共佔地80坪，分為「農業區」及「果樹區」兩區，「農業區」種植辣椒、九層塔、地瓜葉等蔬菜；「果樹區」則種植香蕉、番茄、草莓等水果。校方最近更規劃30坪的戶外教學區，以廢棄籃球板當桌子，枕木做為椅子，供師生教學使用或休憩。

中港高中校長周文松表示，透過食農課程，除讓學生親手栽種體驗，灌輸珍惜食物的觀念，更可從中獲得知識，現在該課程還成為學校超夯的選修課程之一，開放選課不到一小時就被搶光。林姓學生笑說，一開始栽種怕弄髒，連碰都不敢碰，後來愈種愈有興趣，每次都期待上課，蔬果成熟後還可以自己吃，實在很棒！

台中市中港高中校門口旁有片廢棄10餘年的空地，近年改造為食農教學戶外教室，讓學生...
台中市中港高中校門口旁有片廢棄10餘年的空地，近年改造為食農教學戶外教室，讓學生親手種植蔬果，成為學校一大特色。圖／中港高中提供
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台中市中港高中校門口旁有片廢棄10餘年的空地，近年改造為食農教學戶外教室，讓學生...
台中市中港高中校門口旁有片廢棄10餘年的空地，近年改造為食農教學戶外教室，讓學生親手種植蔬果，成為學校一大特色。圖／中港高中提供
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台中市中港高中最近規劃30坪的戶外教學區，以廢棄籃球板當桌子，枕木做為椅子，供師...
台中市中港高中最近規劃30坪的戶外教學區，以廢棄籃球板當桌子，枕木做為椅子，供師生教學使用或休憩。圖／中港高中提供
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