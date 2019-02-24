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3月瘋媽祖 中市南天宮關帝爺也遶境將布施5萬斤白米

2019-02-24 07:38聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台灣「3月瘋媽祖」，包括大甲媽、白沙屯媽祖今年都預計在國曆4月7日（農曆的3月初3）晚間起駕遶境，有67年歷史的台中市南區南天宮也宣布將在4月13日（農曆的3月初9）一連兩天舉辦關帝爺遶境祈福活動，並結合濟貧布施，預計依遶境路線進行定點發放大台中區域「東區、南區、大里、太平」定點發放5萬斤白米佈施，濟助弱勢家庭

南天宮是台中地區奉祀關帝爺知名廟宇，多年來與大陸地區廟宇定期舉辦遶境活動，也定期布施濟貧，今年首度舉辦2天1夜的遶境，並結合濟貧布施。

南天宮主委吳光雄說明，南天宮關帝爺遶境祈福佈施將在國曆的4月13日至14日舉行，預計依遶境路線進行定點發放大台中區域「東區→南區→大里→太平」，也預定發放5萬斤白米佈施，對象是東區、南區、大里、太平等4區的弱勢家庭、中低收入戶、獨居老人、雙老家庭、邊緣戶等，即日起至3月20日受理申報，直接向南天宮出示證明申請登記，總計1萬戶，額滿為止。

吳光雄說，遶境第一天早上8時30分從台中東區南天宮出發，經循古禮舉行獻敬禮儀，分別有祈安、上轎、起駕、祝壽、回駕、安座等主要典禮。遶境祈福2天期間，抬轎移師至戶外發放白米現場，讓更多信眾欣賞風采、頂禮膜拜，現場提供民眾鑽轎腳，並發放錢母祝福大家發大財。

吳光雄指出，邀請民眾一同來參與遶境活動，若要參加「腳踏車隊遶境」，南天宮特別製作T恤、帽子、水壼袋等活動贈品，號召民眾參加，報名費500元，限額500名。

台中南天宮主委吳光雄今天宣布，將在4月13日起一連2天舉辦關帝爺遶境祈福活動，並...
台中南天宮主委吳光雄今天宣布，將在4月13日起一連2天舉辦關帝爺遶境祈福活動，並結合白米佈施，定點分送5萬斤白米。記者趙容萱／攝影
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遶境白沙屯媽祖弱勢家庭
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