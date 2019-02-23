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偏鄉小學喜迎一甲子校慶 熱心家長齊種花旗木美化校園　

2019-02-23 23:08聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣芳苑鄉草湖國中校長周芬美和家長會長王彩琳等長期關心學校教學的家長商量後，今天在校園一起種下10棵花旗木；周芬美說，希望兩年後在美麗的粉紅色花旗木花朵綻放時，邀請校友回母校與師生一起迎接60周年校慶。

草湖國中今天舉辦「108年諸事順心，植樹如意」校園綠美化樹活動，周芬美說，除王彩琳，還有陳圳瑩、李嘉仁、吳堃禾、陳明生、施寶惠、陳彥呈、陳韻天、林維新、洪金鎮、蕭家旺、陳景輝等學生家長，及退休老師王春欣等人，他們都長期關心與支持學校的教學，除認捐花旗木，也百忙抽空到學校植樹，也相約兩年後再一起到學校賞花。

附近的漢寶國小校長黃素珍、草湖國小校長陳林昭青和建新國小校長謝宗翰，也趕來參與植樹活動。林昭青原是民權國小校長，二月才調任草湖，她說，看到草湖國中積極美化校園，她也要跟進。經營上佑農場的陳圳瑩答應幫林校長爭取學區的村長、熱心人士認捐花旗木。

周芬美說，草湖國中創校58年，老師和家長會為籌畫迎接兩年後的一甲子校慶活動集思廣益，決定先植樹美化校園，陳圳瑩推薦有「三月平地櫻」美稱的花旗木，獲得家長會一致同意，他們各認捐1株樹齡2、3年、約2公尺高的花旗木，象徵「十年樹木，百年樹人」的教育精神，希望草湖國中為芳苑培育出更多優秀的下一代。

陳圳瑩說，他曾到高雄市六龜天台山旅遊，看到一片粉紅色朵開得很漂亮，不輸櫻花，詢問才知是俗稱泰國櫻花的花旗木，它每年3、4月開花，花期比櫻花長，花也比櫻花大也更厚實，不易被風吹落，具觀賞價值，也容易移植。

花旗木屬豆科，它有很多別稱，例如桃紅陣雨樹、花旗花、珊瑚櫻、琴葉珊瑚、泰國櫻花、三月櫻、平地櫻花、絨果決明，每年3月粉色花朵盛開時，遠看像粉櫻，常被誤認為是新品種櫻花。

草湖國中今天舉辦「108年諸事順心，植樹如意」校園綠美化樹活動，十多名學生家長和...
草湖國中今天舉辦「108年諸事順心，植樹如意」校園綠美化樹活動，十多名學生家長和附近3所國小校長一起植樹。記者何烱榮／攝影
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草湖國中今天舉辦「108年諸事順心，植樹如意」校園綠美化樹活動，十多名學生家長和...
草湖國中今天舉辦「108年諸事順心，植樹如意」校園綠美化樹活動，十多名學生家長和附近3所國小校長一起植樹。記者何烱榮／攝影
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在草湖國中任教37年的退休老師王春欣（右）和學生家長陳圳瑩，一起種下花旗木。記者...
在草湖國中任教37年的退休老師王春欣（右）和學生家長陳圳瑩，一起種下花旗木。記者何烱榮／攝影
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草湖國中今天舉辦「108年諸事順心，植樹如意」校園綠美化樹活動，十多名學生家長和...
草湖國中今天舉辦「108年諸事順心，植樹如意」校園綠美化樹活動，十多名學生家長和附近3所國小校長一起植樹。記者何烱榮／攝影
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草湖國中今天舉辦「108年諸事順心，植樹如意」校園綠美化樹活動，十多名學生家長和...
草湖國中今天舉辦「108年諸事順心，植樹如意」校園綠美化樹活動，十多名學生家長和附近3所國小校長一起植樹。記者何烱榮／攝影
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