綠川二期工程明年5月完工 再現水岸風華

2019-02-23 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中報導



綠川民權路至復興路段昨動工，總工程經費1.6億元，預計明年5月前完工。 記者余采瀅／攝影 分享 facebook

台中市綠川成功整治後，台中市府續推二期工程，南區復興路至愛國街段「書屋橋」已經完工，民權路至復興路段昨日動工，總工程經費1.6億元，7成由中央補助經費，預計明年5月前完工，將結合綠空鐵道、水岸藍帶與公園綠帶，再現綠川風華。

台中綠川河道全長5.7公里，綠川一期工程自雙十路至民權路，包括汙水截流及景觀改造工程，已經完工啟用，主要汙染源已大幅改善。二期工程中，南區的復興路至愛國街段，則建置汙水截流管道，改善河岸環境，並打造「書屋橋」，營造休憩空間，去年也完工啟用。

二期工程的民權路至復興路段昨動工，長約700公尺，從南區跨越至西區，結合綠空鐵道、水岸藍帶與公園綠帶系統，將透過提升防洪安全、水質截流淨化、景觀環境營造等三階段依序施工，營造「綠柳成蔭、川川不息」的河岸風貌；並採納地方民意保留建國南路通行車道，增設停車空間，完工後將成為台中新亮點。

台中市水利局表示，綠川二期中，包括愛國街至信義南街及信義南街至大明路等各標工程，已經全數發包完成，預計今年陸續動工，目標是2020年底完成全流域整治，翻轉綠川新樣貌。

台中市副市長令狐榮達說，綠川鄰近台中火車站，擁有豐富的人文歷史內涵，市府十分重視河川的整治與發展，因此在中央支持與資源挹注下，包括綠川、柳川及旱溪的改善與環境營造都持續進行中。