燈具外銷工廠老闆租地當小農 拜師3年銳變小番茄達人

2019-02-23 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



很難想像，藝術燈外銷工廠老闆只花3年時間，銳變成彰化縣小番茄達人！社頭鄉甫興業公司董事長陳登葟3年前利用空閒時間，租下工廠附近的一塊農地拜師當小農，以工廠的標準生產流程觀念栽種小番茄，今年參加彰化縣小番茄評鑑，以軟Q口感、酸中帶甜的風味讓專家驚艷，半路出師的小農在77名經驗老到的果農中脫穎而出，勇奪冠軍。

小番茄分玉女、蜜3等2種品種，彰化縣番茄種植面積共300餘公頃，主要產區為埔鹽、二林、溪湖、埤頭、大村、溪州、永靖、竹塘、田尾、芳苑、秀水、田中等鄉鎮；4年前，秀水鄉農會開始舉辦彰化縣優質小番茄評鑑，前3屆冠軍都在花壇，今年陳登葟為社頭鄉爭光。

今天縣府和秀水鄉農會選在陳登葟的溫室果園舉辦小番茄觀摩活動，縣長王惠美和秀水農會總幹事吳明信、社頭農會總幹事蕭浚二等人果園現採現吃，都稱讚有加。王惠美說，評鑑得獎的農友資訊，已公布在縣府及農業處網站、相關臉書及Line群組，幫農民行銷優質、有品牌的小番茄。

「縣府正盤點縣府所有的農地，釋出讓青農租借並輔導。」王惠美說，青農返鄉最大的問題就是沒有農地，縣府正研議相關的契約書，並提供部分設施的補助，吸引彰化子弟返鄉輕鬆當青農。

其實，陳登葟的小番茄甜度都輸給第2、3名，因口感、風味讓評審讚不口而奪冠。台中區農改場戴振洋博士說，小番茄的外觀要讓消費者看一眼就喜歡，最重要是軟Q的口感，吃進嘴裡還要有層次感，即酸中帶甜、甜中又帶酸，這才是真正的小番茄風味。

每年11月底到次年4月是小番茄產期，今年盛產，目前市售價格每台斤在100元左右，陳登葟的小番茄賣150元，仍供不應求，他說，每季產量約5500台斤，我是自種自銷，都是老客戶和口耳相傳的新客戶直接訂貨宅配。

「我是年過半百才拿鋤頭學做農夫」現年56歲的陳登葟說，因近年工廠訂單減少，有不少的空閒時間，3年前他與太太商量後，跟工廠附近1名農民簽約8年租下面積約1.5分的農地，再向在台中市霧峰種小番茄的好友蔡文傑和台中區農改場戴振洋博士拜師學當小農。