「一府二鹿三重埔」立委補選 卓榮泰：都一定要贏

2019-02-23 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



民進黨主席卓榮泰今天下午參加黨提名的彰化縣第一選區（鹿港、和美區）補選參選人黃振彥和美後援會成立大會時，強調這次台南、彰化、新北三席立委補選，對他來說是「一府二鹿三重埔」一定要贏，民進黨要從去年選舉敗選，重新站起腳步，為改革及保護本土政權目標挺進。

黃振彥曾擔任鹿港鎮長，獲民進黨提名投入彰化縣第一選區（鹿港、和美區）立委補選，在今天和美後援會成之大會中，與會者喊出支持黃振彥，重振昔日「一府二鹿三艋舺 」的光榮，卓榮泰在上台時致詞，從中得到靈感，強調對他這來說，這個月是「一府二鹿三重埔」，在台南、彰化及新北三重這三席立委補選一定要贏。

卓榮泰說，民進黨在去年大選失利後，穩腳步要重新站起來，因此彰化這席立委補選很重要，籲請彰化鄉親一定要支持黃振彥，讓民進黨朝改革、保護本土政權的目標，繼續挺進。

彰化縣前縣長魏明谷上台時，針對縣長王惠美上台後，放棄彰化縣爭取到明年的台灣燈會，並停辦校園保全，也很擔心他任內推動的綠能及福利政策也不能延續。

卓榮泰因此跟進質問縣長王惠美「想要幹什麼？」表示魏明谷任內推動、中央支持的綠能等政策，卻因去年選舉失利，就讓彰化失去能源轉型、繁榮地方的機會，王惠美到底要將彰化帶往那裡？

黃振彥則細數他在鹿港鎮長任內的政績，還強調自己曾擔任縣議員、鎮長，從未離開彰化，一直為鄉親服務，最能接地氣。還稱國民黨對手柯呈枋雖然當過副縣長，還到外地服務，且他又是和美女婿，籲請鄉親全力支持他。

彰化縣長王惠美回應表示，目前縣府財政很困難，辦燈會縣府需負擔約5到6億元的龐大自籌經費，縣府要再花大筆的錢來辨燈會實在有困難。但是縣府會再努力，等縣府財政改善後，有機會仍會爭取主辦，也希望屆時交通部能夠支持；至於綠能方面，她沒有不支持綠能，離岸風電的籌設許可，並不是彰化縣政府的職權。