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25年首度女性掌舵 李嘉嬴接中華民國地政士公會理事長

2019-02-23 18:05聯合報 記者趙容萱╱即時報導

中華民國地政士公會全國聯合會今天在台中市潮港城舉辦「第八、九屆理事長交接暨理監事授證典禮」，由第八屆理事長高欽明交棒給九屆理事長李嘉嬴，這是該公會創會25年來，首度由女性任理事長。李嘉嬴說，地政士是不動產專業顧問，未來將加深加廣地政土專業能力，也不再侷限於土地登記，讓地政士成為民眾不動產權益的守護神。台中市府地政局長吳存金稱讚台中的女兒李嘉嬴是台中之光。

中華民國地政士公會全國聯合會第九屆重要核心幹部監事會召集人由原新北市公會名譽理事長鄭子賢出任，三位副理事長分別由現任高雄市地政士公會理事長黃水南、花蓮縣地政士公會名譽理事長劉義豐、台中市大台中公會榮譽理事長吳秋津出任。

新任理事長李嘉嬴說，地政士提供全方位地政、稅務專業服務，建議民眾「一生中至少要有一位可信賴的地政士好朋友」，有任何不動產相關問題，例如買房、賣房、祖產處理、不動產稅賦規劃、不動產配置等，都隨時可諮詢、建議，保障自身權益。

第八屆理事長高欽明暨理監事團隊，任內極力捍衛「配套措施未完善前反對廢除印鑑證明」的主張，協助政府推展洗錢防制地政士應行相關措施，對實價登錄制度、民法第166條之1施行、不動產登記法草案、土地法第34條1等修法議題著力甚深，對健全不動產相關法制面貢獻良多。

李嘉嬴認為，地政士具有安定不動產交易安全的社會功能，每一個人一生中或許只買一次房子，也可能是打拼一輩子的僅有資產，因此對於不動產移轉過程中的產權保障、風險規避，進而節稅等細節均不容輕忽，可藉由信賴的地政士獲得完善的保障。

中華民國地政士公會全國聯合會今天理事長交接，由第八屆理事長高欽明（左）交棒給九屆...
中華民國地政士公會全國聯合會今天理事長交接，由第八屆理事長高欽明（左）交棒給九屆理事長李嘉嬴（右），中間為見證者台中市府地政局長吳存金。記者趙容萱／攝影
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中華民國地政士公會全國聯合會今天理事長交接，由第八屆理事長高欽明（左）交棒給九屆...
中華民國地政士公會全國聯合會今天理事長交接，由第八屆理事長高欽明（左）交棒給九屆理事長李嘉嬴（右），中間為見證者台中市府地政局長吳存金。記者趙容萱／攝影
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