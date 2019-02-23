大學博覽會 亞大設聽力體驗站人氣旺

2019-02-23 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



大學校院博覽會今明二天在台大體育館登場，亞洲大學攤位上，由有機器人「亞大隊長」負責迎賓，並且設置聽語健康檢查及體驗站，備有聽力檢查儀器，包括自動化中耳分析儀、數位助聽器、喉部頻閃觀測儀、嗓音分析儀、電子發聲器等，由亞大醫健學院副院長兼聽力暨語言治療學系主任盛華率二名聽語系學生協助檢測聽力、說話頻率、音量等，吸引很多考生、家長體驗。

「亞大高額獎學金，看得到、領得到！」亞大教務長林君維說，亞大提供新生入學獎學金最高可領480萬元，過去6年，亞大共發5700多萬元獎學金，包括3位「放棄台大唸亞大」領取360萬元資優生。

盛華強調，聽語系培養語言治療師、聽力師，是醫院、復健中心、長照機構、助聽器公司等亟需的人才，取得證照後平均月薪6萬元，到大型助聽器公司任職，年薪95萬元以上，就業率百分之百，是廣受考生青睞的學系。

林君維說，亞大投入AI人工智慧教學、研究，昨天攤位上，由機器人「亞大隊長」負責迎賓。亞大隊長向參觀的學生、家長介紹「大家好，我是亞洲大學代言人，我叫亞大隊長！」、「亞大全力培育AI人工智慧人才喔！」、「亞大已是國際百大名校哦！」與考生、家長互動，氣氛熱絡。