彰化淘汰二行程機車 換購電動二輪車最高補助3萬

2019-02-22 22:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化報導



王惠美 (左二)呼籲，淘汰二行程機車，換購電動二輪車。 記者林宛諭／攝影 分享 facebook 彰化縣府為降低二行程機車汙染排放，加碼補助淘汰二行程車機車每輛可補助2000元，彰化縣長王惠美表示，如果淘汰二行程機車，再換購電動二輪車，最高可以補助到3萬元，改善空氣品質大家一起來。

王惠美昨天與環保局長阮順寧舉行淘汰二行程機車補助宣傳會，王惠美表示，現今空氣汙染非常嚴重，空汙兩個主因，分別是移動性汙染源和固定性汙染源。固定汙染如中火、工廠等汙染，移動汙染源則包含汽、機車。彰化縣機車數有81萬輛，二行程機車還有4萬8000輛，對空氣汙染也比較嚴重，希望能加速淘汰二行程機車。

王惠美說，淘汰二行程機車環保署補助1000元，今年補助降為500元，但為了減低空氣汙染，縣府再加碼補助1500元，每輛可補助2000元，等於是去年兩倍，若再換購電動二輪車，最高補助到2萬5000元，而中低收入戶最高補助到3萬元。

由於二行程機車排放廢氣中的碳氫化合物（HC）排放量約為四行程機車的18倍，加上零件設備老舊劣化等因素而易產生大量青白煙中包含高危害性的PM2.5，不僅造成空氣汙染，更可能危害民眾的健康，民眾可上環保局低汙染車輛資訊網http://test2.clweb.com.tw/lowpoll/default.asp查詢相關資料。