彰化鐵路高架化退回補件 議員：配合款我們都同意

2019-02-22 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



行政院國發會退回彰化縣府所提的彰化鐵路高架化計畫要求補件，必須補上台鐵同意函、及彰化縣議會同意函，雖然中央曾應允會補助經費387億元，但彰化縣府還需配合約80億元地方配合款，縣議員張瀚天、賴清美等人都表示議員們應都有共識會支持，賴清美說，即使未來縣府要借錢，都得借來做鐵路高架化。

彰化縣政府工務處長林漢斌表示，行政院國發會去年12月28日退回彰化縣府所提的彰化鐵路高架化可行性評估計畫要求補件，必須補上台鐵同意函、及彰化縣議會同意函，縣府會在彰化縣議會下個會期中再提出「鐵路高架化專案報告」。

由於鐵路高架化和前瞻計畫中139億元的台中捷運綠線延伸到彰化計畫均被退回要求補件，衍生外界對中央是否在選後繼續支持藍營執政縣市的疑慮，彰化縣長王惠美今天也公開喊話「鐵路高架化彰化人已等了20年，希望中央不要用行政程序卡住地方發展」，也希望彰化縣籍立委一起為彰化爭取，建設不分藍綠。

民進黨籍立委黃秀芳與陳素月均回應表示，彰化鐵路高架化等建設都是他們積極爭取的，中央一定會繼續支持執行，爭取建設不分藍綠，不過黃秀芳說，早在去年10月國發會就已表示鐵路高架化案資料不齊全，且台鐵和議會同意函也是依鐵路高架化作業要點表列文件，若有不齊，縣府也早該補件。

彰化縣議員張瀚天表示，彰化鐵路高架化即使配合款高達80億，但仍勢在必行，相信議會同仁都有共識，希望此重大建設不要因為行政流程問題又延誤，他認為彰化鐵路高架化比台中捷運綠線延伸到彰化計畫更重要、影響更大，台中捷運綠線延伸到彰化未來還應檢討路線應再東移，對東區都市發展更有幫助。