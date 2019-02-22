天暖也可泡溫泉 中部業者推出新春優惠方案

2019-02-22 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



暖冬效應，中部溫泉產業提前進入淡季，交通部觀光局參山國家風景區管理處因此跨區域整合中部7大溫泉區溫泉業者及鄰近商圈店家，推出3項優惠方案。

這3項方案於228連假起跑，分別是：

●「二人愛旅行、愛我久久」專案：二人同行一泊一食只要2599元，再送2張泡湯券。還能拿電子折價券，到指定店家購買喜歡的伴手禮或品嚐在地特色美食。

●「愛你久久、好湯成雙」：三天兩夜只要4999元，就可在谷關、大坑、東埔和泰安等四大溫泉區任選2家參與活動的溫泉飯店享受雙人住宿，同時可選擇續住或分開時間住宿。除贈送2張泡湯券外，優惠期間也同樣能拿到好禮電子折價券。

●28日至4月30日限量推出「中區湯饗新春送好禮」打卡按讚送溫泉面膜活動，民眾只要到參與活動的溫泉飯店消費滿千元，並在「台灣好湯」FB粉絲頁打卡按讚，就可獲贈送一盒溫泉面膜（二片裝），3000份送完為止。

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田和台中市溫泉觀光協會理事長羅進洲指出，日本人深知泡溫泉除了是旅遊活動，也是對健康有幫助的一項促進健康的活動，因此不必只是在冬天泡溫泉，即使是夏天一樣對身體健康相當有幫助。

各項活動詳情可上台灣好湯活動官網或中台灣湯饗聯合行銷活動專頁查詢。