加速淘汰二行程機車 彰化補助再加碼

2019-02-22 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣府為降低二行程機車造成的汙染排放，縣府環保局加碼補助，淘汰二行程車機車每輛可補助2000元，彰化縣長王惠美表示，如果民眾淘汰二行程機車，再換購電動二輪車，最高可以再補助到3萬元，改善空氣品質大家一起來。

王惠美今天在彰化縣府與環保局長阮順寧等人舉行淘汰二行程機車補助宣傳會，王惠美表示，現今空氣汙染非常嚴重，空汙有兩個主要原因，一是移動性汙染源、二是固定性汙染源，固定性汙染如中火、工業等汙染源，移動性汙染源則包含汽、機車，彰化縣的機車數有81萬輛，數量只低於六都，其中二行程機車還有4萬8000輛，對空氣汙染也比較嚴重，政府希望能加速淘汰二行程機車，讓大家能轉成四行程。

王惠美說，以前淘汰二行程機車環保署補助1000元，但今年保署補助降為500元，但為了減低空氣汙染，縣府再加碼補助1500元，即淘汰二行程機車每輛可補助2000元，等於是去年補助的兩倍，若再換購電動二輪車，最高補助到2萬5,000元，而中低收入戶最高補助到3萬元。