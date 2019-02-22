親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

兩大KTV巨頭錢櫃、好樂迪確定合併 下午5時重訊說明

他月薪5萬想養賓士 網友曝買下去「殘酷後果」

鼓勵淘汰二行程機車 彰化加碼補助

2019-02-22 15:38中央社 彰化縣22日電

彰化縣鼓勵民眾淘汰二行程機車，除環保署補助新台幣500元，縣府再補助1500元，總額達2000元，較去年加倍；而若是二行程機車汰換電動機車，一般民眾最高獲2萬5000元補助。

根據彰化縣政府環境保護局統計，縣籍機車約81萬輛，其中4萬8000輛是二行程機車，由於二行程機車排放廢氣的碳氫化合物約為四行程機車18倍，加上引擎老舊劣化等因素易產生大量白煙、細懸浮微粒（PM2.5），造成空氣污染，也危害民眾健康。

為鼓勵民眾加速淘汰二行程機車，彰化縣環保局今天宣布「加倍補助」措施，一般民眾淘汰二行程機車可獲縣政府補助1500元，加上行政院環境保護署補助500元，共可獲2000元，較去年補助總額1000元加倍。

另外，只要今年1月1日起到12月10日完成報廢二行程機車，且車籍與戶籍設籍彰化縣滿1年以上，即可享淘汰二行程機車換購電動機車補助金，一般民眾最高補助2萬5000元，中低收入戶最高補助3萬元；另外，新購電動機車一般民眾最高補助1萬8000元。

彰化縣長王惠美出席宣導記者會說，空氣污染包含移動性污染源及固定性污染源兩種原因，固定性污染源如工業污染、台中火力發電廠等，而移動性污染源則有汽車、機車，彰化縣籍機車數量只低於直轄市六都，其中4萬8000輛二行程機車相對較不環保、易產生空污

王惠美指出，政府希望加速淘汰二行程機車，改騎四行程機車，縣府也鼓勵民眾騎電動二輪車；環保署過去補助淘汰二行程機車1000元，今年則是補助500元，縣府加碼補助，使總額達2000元，希望鼓勵鄉親淘汰二行程機車，選用較少空污的電動機車，共同維護更好生活環境。

電動機車空污
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

深入治安死角靠這個！中市府助兩里購新巡邏車

2019-02-22 12:59

埔里逐燈祭殘存大量廢竹材 志工巧手賦予新生命

2019-02-22 09:20

林佳龍盧秀燕「講悄悄話」 到底在說什麼？

2019-02-22 00:10

中市廢青審會？議員籲設青年發展局

2019-02-21 23:48

台中州廳修繕2年完工太趕 盧秀燕將爭取文化部保留預算

2019-02-21 23:32

辦公室需要9000坪 中市3單位房事發愁

2019-02-21 23:31

南投集集鎮八張社區 將實施參與式預算

2019-02-21 22:25

彰縣府：取得臨時登記的工廠 沒有「保護傘」

2019-02-21 22:19

解決農地工廠 臨登業者吐苦水

2019-02-21 22:15

找健康很簡單 南投營養師公會教你找資源

2019-02-21 18:09

鼓勵吃飯 台中農改場與農會推出40款飯包食譜

2019-02-21 17:36

爬大坑步道可消耗一塊雞排熱量 中市觀旅局長爬給你看

2019-02-21 15:40

彰化鼓勵長輩運動 通過體適能檢測有機會拿運動手錶

2019-02-21 14:53

爭取台中港北堤全段開放釣魚 立院副院長蔡其昌協調

2019-02-21 14:32

臨登工廠合法掩護非法 守法業者無奈吐苦水

2019-02-21 14:27

台中「青年議會」被粗暴解散？綠議員籲成立青年發展局

2019-02-21 11:51

后里泰安櫻花開4成 網友期待228連假全開

2019-02-21 10:18

參觀台中花博 愛馬仕台灣區總經理：現代忙碌人最需要

2019-02-21 10:08

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

自製土磚蓋的家 為何十年後要親手推倒、燒了它？

2019-02-21 19:00

台灣燈會停車一晚被收費2千 車主發文討拍反被罵

2019-02-22 10:33

林佳龍盧秀燕「講悄悄話」 到底在說什麼？

2019-02-22 00:10

台南要建輕軌 西門路沿線居民反對抗議

2019-02-21 17:41

為兩年後做準備 林智堅逛台灣燈會坦言有壓力

2019-02-21 21:51

影／竹南停車收費政策有變 鎮長：收費停車格能減則減

2019-02-21 20:07

宜蘭檢舉烏賊車一年爽賺28萬 但現在被迫要出走了

2019-02-21 17:57

影／議員轟台北燈節「史上最爛」 柯文哲怒：大家自有公斷

2019-02-22 13:35

影╱幫女騎士綁鞋帶網嘆太撩妹 她笑：我是女的

2019-02-21 17:06

影／士林官邸鬱金香展登場！11天展期賞7萬株浪漫花海

2019-02-22 09:12

淡水天元宮賞櫻擠爆 新北228起加開2線接駁車

2019-02-22 09:20

議員提桃園燈會延長至228連假 市府：審慎評估

2019-02-22 11:01

讓議長搞混的5人是有多像？基隆議會預備會爆笑連連

2019-02-22 12:31

金門陳滄江向城隍爺稟告 強調不會再回民進黨

2019-02-21 21:34

瞎爆！這群人住水庫旁 卻年年缺水用

2019-02-21 16:48

基隆新科議員走自己的路？鄭文婷組跨黨新科議員聯誼會

2019-02-22 11:12

顏家古厝埋沒荒草堆 子孫盼申請古蹟保留

2019-02-21 21:17

就在明天！ 高市6區停水14小時 1萬5千戶受影響

2019-02-21 19:05

澎湖雙胞胎女警 同單位服務局長也錯認

2019-02-21 20:57

新北預算又卡關 副市長打臉藍黨鞭

2019-02-21 17:47

士林官邸鬱金香展 7萬株只展11天

2019-02-22 00:05

基隆輕軌 市府：前瞻軌道建設中走最快的

2019-02-21 23:27

還湖於民 宜蘭水利會強制收回大湖風景區

2019-02-21 20:37

台中州廳修繕2年完工太趕 盧秀燕將爭取文化部保留預算

2019-02-21 23:32

台南捷運藍線過關 綠、紅線尚未正式呈報政院

2019-02-21 23:33

「浪漫台三線」前瞻補助2大案傳被撤銷經費 烏龍一場

2019-02-21 23:31

公車智慧站牌分年建置效率差？柯文哲：很不喜歡拖4年

2019-02-22 11:54

花蓮最賺錢測速照相機在這裡 民眾小心！

2019-02-21 18:07

台北燈節遭批史上最爛 柯文哲：給工作人員打氣

2019-02-22 11:10

屏東賞燈停車被索2千元？屏東縣府：那是私人場地

2019-02-21 16:30

新北市準爸媽有福了！親子好康全在「新北孕育寶App」

2019-02-22 12:24

環狀線試車尖銳煞車聲好吵 板橋居民：讓人精神分裂

2019-02-21 20:07

埔里逐燈祭殘存大量廢竹材 志工巧手賦予新生命

2019-02-22 09:20

柯文哲出席業界晚宴 李紀珠稱「可能的總統參選人」

2019-02-21 20:49

基隆暖暖愛情鏈 暖心公園好約會

2019-02-22 00:05

女青農江曉琪栽培小果番茄 嘉義縣評鑑賽奪冠

2019-02-21 18:09

台南捷運串3大核心 一期藍線初期估每日3萬人次

2019-02-22 11:25

暖冬效應 香蕉盛產價跌3成

2019-02-21 23:18

嘉義市鐵路高架化 市府盼降低38億自籌款

2019-02-21 23:26

台北燈節預算新高 被批史上最爛

2019-02-21 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top