雲霧繚繞摩天輪 絕美景緻令人屏息

2019-02-22 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



美的宛如置身雲端！台中后里麗寶樂園渡假區的摩天輪「天空之夢」，有網友以空拍捕捉到雲霧繚繞的美景，並將照片貼到當地社團引發熱議，讓網友直呼「超幸運」。

根據中央氣象局資料顯示，近期台中市有低雲和局部霧的天氣，意外使海拔總高384公尺的天空之夢摩天輪，形成被雲霧包圍的景象。拍攝網友與麗寶樂園取得聯繫後，昨天下午五點左右展開空拍，照片中的摩天輪矗立在雲海中，搭配即將西下的夕陽，讓雲霧彷彿也被渲染成了淡淡的橘黃色，絕美景緻令人屏息。

麗寶樂園表示，自２月20日起，接近傍晚時分常有多雲霧的狀況，不少搭乘天空之夢摩天輪的遊客，原以為碰上能見度差的壞天氣，但當摩天輪漸漸轉到最高點時，發現原來已置身雲霧之上，才驚覺遇到難得一見的特殊景象。2月28日至3月3日間渡假區推出摩天輪的搭乘優惠，凡在麗寶樂園渡假區內消費滿百元，就能享天空之夢摩天輪全票半價175元的優惠。