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埔里逐燈祭殘存大量廢竹材 志工巧手賦予新生命

2019-02-22 09:20聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣埔里逐燈祭結束後殘存大量廢竹材，當地青年和志工回收將製成存錢筒、花器等物品...
南投縣埔里逐燈祭結束後殘存大量廢竹材，當地青年和志工回收將製成存錢筒、花器等物品。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里鎮公所日前和在地青年合作辦理「森林逐燈祭」，活動中大量使用竹材打造山門牌樓，結束後則秉持資源永續理念，回收竹材製成存錢筒、筆筒、花器、杯子等物品，完成後將送至公所，供民眾索取。

埔里公所指出，今年元宵節前在地理中心碑舉辦首屆森林逐燈祭活動，成功吸引數千人參加，各界好評迴響不斷，活動落幕後，現場則留有不少以自然媒材編織的造景或裝置藝術，其中以竹材打造的山門牌樓為大宗，因此著手回收再利用。

埔里鎮長廖志城說，基於環保理念，活動辦理前就允諾會由主辦方回收再利用現場使用的相關素材，尤其是竹製牌樓，經鎮內青年團體和志工動手拆除和收集，近期開始巧手加工，盼讓資源永續讓回收後的竹筒能運用於日常生活。

竹筒回收志工李桂蘭說，竹筒的用途廣泛，只要用點創意稍加改造，可製成存錢筒、筆筒、花器、杯子，鑽洞後則能裝入石頭、豆類等物做成「雨棍」樂器，變成能夠實用、收藏、紀念等多功能的用品。

志工陳宏昌則說，目前先將回收後竹筒統一裁切，初步簡單加工成實用的生活小物，之後將擇期統一送往鎮公所，供民眾索取；而民眾可依自身需求，將竹筒外觀加以刨光，透過書法、雕刻或中國結等裝飾美化，讓竹筒更具藝術與收藏價值。

南投縣埔里鎮逐燈祭結束後，當地青年和志工將回收大量廢竹材製成存錢筒、花器等物品。...
南投縣埔里鎮逐燈祭結束後，當地青年和志工將回收大量廢竹材製成存錢筒、花器等物品。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里逐燈祭結束後殘存大量廢竹材，當地青年和志工回收將製成存錢筒、花器等物品...
南投縣埔里逐燈祭結束後殘存大量廢竹材，當地青年和志工回收將製成存錢筒、花器等物品。記者賴香珊／攝影
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埔里鎮志工陳宏昌（左）和李桂蘭將活動後的廢棄竹材回收再利用製成存錢筒、筆筒等物品...
埔里鎮志工陳宏昌（左）和李桂蘭將活動後的廢棄竹材回收再利用製成存錢筒、筆筒等物品。記者賴香珊／攝影
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埔里鎮志工李桂蘭將活動後的廢棄竹材回收再利用製成存錢筒、筆筒、花器、杯子等物品。...
埔里鎮志工李桂蘭將活動後的廢棄竹材回收再利用製成存錢筒、筆筒、花器、杯子等物品。記者賴香珊／攝影
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埔里門牌
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