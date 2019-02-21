台中州廳修繕2年完工太趕 盧秀燕將爭取文化部保留預算

百年歷史建築台中州廳修復再利用的「文化城中城」納入前瞻建設，由文化部補助3億元修繕變成美術館。台中市長盧秀燕上任後，考慮「靜態展示能量不足以振興中區」，加上辦公廳舍搬遷問題，近期將向文化部爭取保留預算，延長計劃工期，也要針對再利用方向與中央協商。

前市長林佳龍提出「文化城中城歷史空間再造」，中央、地方斥資10.5億元，本來預計今年4月開始修復台中州廳，未來與舊台中市議會成為「國美館台中州廳園區」，新的身分將成為典藏台灣近代美術的藝術展場。

台中市文資處表示，前瞻建設以4年為期，但沒有限制執行完畢的期限，不過，文化部的計畫限制全國「歷史現場再造」都要在109年完成，古蹟修繕哪有這麼快？不只台中來不及，各縣市都很難達成。

台中州廳、舊市議會目前是環保、都發、交通3局的辦公廳舍，近日內部開會都反映，「3月搬家來不及，我們要搬去哪裡？」

近期盧秀燕召開內部會議，對於台中州廳的計畫拍板「修復與委外脫鉤」，幕僚表示，盧認為「修復優先，再利用方向需討論」，百年的台中州廳是台中的資產，「不是給你（文化部）修好了，就要變成你的。」

據了解，盧要向中央爭取施工期多1年，先解決辦公廳舍不足的問題，也不必再花錢去租辦公室，一舉兩得；至於委外給國美館的計畫「有疑慮」，變成美術館太靜態、死氣沈沈，與中區復甦的發展有點脫節，如何再利用會和文化部再討論。