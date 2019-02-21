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交通部請中市重新檢討山手線 市府：請中央全額補助

2019-02-21 23:23聯合報 記者喻文玟╱即時報導

「山手線」議題變成交通部長林佳龍、台中市長盧秀燕的選戰延長賽。盧秀燕一當選就拋出「暫緩山手線」，她公開受訪時曾說，「是為了測試執政黨是否會兌現政見支票」。

盧喊「暫緩」，總統蔡英文就表態希望她再三考慮，盧見招接球，請中央全額埋單就做；未料前台中市長林佳龍變成交通部長，山手線相關的一只公文、計畫書都變成繼續交火、做文章的題材。

一名國民黨籍立委透露，向交通部了解前瞻建設的計畫補正，是否各縣市都要做？據路政司的回應是，「首先針對高雄與台中」。

交通部昨天發文請台中市1個月內重新檢討山手線計畫後再報部，台中市交通局長葉昭甫表示，修正補件沒問題，但因鐵路隸屬中央管轄，盧市長的立場仍然不變「希望中央全額補助」。

葉昭甫指出，中央全額補助「有前例」，目前台中鐵路高架化松竹段的預算，當初就是中央專案方式全額買單，因鐵道營運、管理權責、售票的收入都是台鐵局，屬於中央管轄；山手線目前還在申報計畫階段，若就要台中自編預算不合理，台中財政狀況也無力負擔。

至於捷運綠線延伸問題，交通局長葉昭甫說，盧的態度是「延伸到彰化、大坑兩個端點一樣重要」，要做就要同步一起，希望中央全力支持。

新聞局長吳皇昇表示，捷運綠線延伸彰化段12月4日接獲交通部公文，內指若要重提計畫需告知，但公文是寫「請查照」，等於是說，若沒有要變更不用回覆，當時盧市長也未上任，交通部卻早已預設立場認為會變更。

吳皇昇說，盧就任後充分了解計畫內容，因捷運綠線延伸彰化段將橫跨烏溪至彰化縣，並非台中市能單方面能決定，已訂今年3月5日再邀集彰化縣政府、交通部召開會議研商，凝聚雙方共識。

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