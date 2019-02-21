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矯正制度失靈 累犯加重刑期果真天經地義？

找健康很簡單 南投營養師公會教你找資源

2019-02-21 18:09聯合報 記者賴香珊╱即時報導

飲食控制對糖尿病、胰臟炎等患者、銀髮族或學生，甚至一般民眾都相當重要，但多數人對於是否需要尋求營養師協助，或如何找營養師都不太瞭解；而明天就是營養師節，南投縣營養師公會加強宣導，教民眾善用營養師資源找健康。

該公會理事長廖美俞說，營養師在醫療體系中默默付出，較不為人知，民眾易忽略善用營養師專業顧健康，像其公會目前有70名營養師分布在南投、草屯、埔里、竹山、名間、國姓、魚池等提供居家、延緩失能、團膳等專業飲食評估服務。

而依族群不同所需的飲食營養評估也有差異，團膳營養師楊麗安說，團膳族群廣，其中以學生團膳最令家長關心，很需要營養師把關，然學童在成長期亟需蛋白質和熱量，均衡擬訂菜單讓孩子「長肉不長油」，同時選用4章1Q食材確保食安。

預防及延緩失能營養師柯秋涼則說，政府推行長照2.0，不少長照據點普遍有六大類不均衡，蛋白質、蔬果類供應較不足等情形，因此更需要長期且專業聘僱營養師調配輔導供餐，同時監控廚房烹飪用油、調味過量等情形，長輩才更有保障。

此外，一般民眾其實也有飲食控制需求，居家營養師錢美雅說，現代人講究體態、養生因此對怎麼吃產生困擾，這其實也能向營養師諮詢解惑；廖則提到，營養師除在醫療院所提供服務外，民眾、社區或機關團也能找公會協助媒合相關資源。

多數人不太懂得尋求營養師協助，南投縣營養師公會趁營養師節宣導營養師資源教民眾健康...
多數人不太懂得尋求營養師協助，南投縣營養師公會趁營養師節宣導營養師資源教民眾健康。記者賴香珊／攝影
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多數人不太懂得尋求營養師協助，南投縣營養師公會趁營養師節宣導營養師資源教民眾健康...
多數人不太懂得尋求營養師協助，南投縣營養師公會趁營養師節宣導營養師資源教民眾健康。記者賴香珊／攝影
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