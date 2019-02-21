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山區種葡萄不用依賴農藥 遮雨設施能防露菌病

2019-02-21 18:11中央社 彰化21日電

台中區農業改良場今天舉辦研究成果發表會，發現山區葡萄只要搭設簡易的活動式遮雨設施就能顯著降低感染露菌病，果農可減少依賴農藥來防病，也降低不少成本。

行政院農業委員會台中區農業改良場，今天舉辦研發成果記者會，介紹農改場去年1年來的研究成果，介紹新品種的台中2號芥藍菜、葡萄防病減藥技術以及新出版的「在地好食材料理飯包」一書。

其中葡萄防病減藥技術教導果農在山區栽種葡萄時，如何防治露菌病。台中農改場助理研究員許晴情說，露菌病菌主要透過雨水傳播，感染葡萄樹的葉片、花穗和果實等；而山區栽種的葡萄主要都採取露天種植，下雨時會增加感染病菌的風險。

許晴情指出，山區栽種葡萄主要分布在南投縣信義鄉以及台中新社區，4到9月容易下雨的季節，山區果農擔心葡萄感染露菌病，經常噴灑防菌和防蟲的農藥。為了解決葡萄感染露菌病的問題，她們嘗試在南投信義鄉的豐丘社區嘗試搭設活動式的遮雨設施，防治露菌病。

許晴情說，搭設活動式的遮雨設施後，她們發現葡萄著果的機率提升，葡萄露菌發生率降低了9成，果農也減少了近7成的農藥用藥量，每公頃可節省的農藥防治費用約新台幣2萬元，降低成本又減少用藥。

農改場行政院
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